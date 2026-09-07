Claudia Sheinbaum expresó su respaldo al nuevo Poder Judicial, que definió como “electo, austero y cercano” al pueblo, tras el informe de Hugo Aguilar este lunes 7 de septiembre.

La presidenta de México acompañó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar, durante la presentación de su informe.

Con imágenes de su trayecto hacia la SCJN, Claudia Sheinbaum destacó que en esta nueva etapa del Poder Judicial garantiza la justicia como un derecho para todos.

Claudia Sheinbaum respalda al nuevo “electo, austero y cercano” Poder Judicial

Mediante sus redes sociales, Claudia Sheinbaum informó su presencia en el informe de Hugo Aguilar en la SCJN, destacando el nuevo Poder Judicial electo en 2025.

Al respecto, destacó que la justicia desde entonces es -“verdaderamente”- un derecho de todos, como refirió Hugo Aguilar también durante su informe.

Claudia Sheinbaum acompañó el mensaje de respaldo al nuevo Poder Judicial con un video, desde su salida de Palacio Nacional y su regreso, tras escuchar el informe de Hugo Aguilar.

En el video, la presidenta compartió que además de saludar al pueblo reunido en las inmediaciones del Centro Histórico, también intercambió saludo con los representantes del Poder Judicial:

Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial

Celia Maya Garcia, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial

Gilberto Bátiz García, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Sheinbaum respalda al nuevo Poder Judicial tras informe de Hugo Aguilar: “Es electo, austero y cercano” (Captura de pantalla)

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