En su primer informe, Hugo Aguilar defendió la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A un año de estar al frente de la cabeza y el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación, afirmó que este periodo ha servido para despejar dudas sobre la independencia con la que opera la SCJN.

“Es autónomo, funciona y trabaja para dar resultados que el pueblo demanda”, destacó. Hugo Aguilar. Ministro Presidente de la SCJN

Comparando su gestión con la administración pasada, reiteró que hoy “el Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas y ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida en él”.

De acuerdo con el líder del Pleno, los nueve ministros que integran el Máximo Tribunal de México, deben obediencia a la constitución y su único compromiso es con el pueblo.

En este contexto, hizo una aclaración, pese a que la SCJN es autónoma, no está distanciada de otros poderes, mantiene colaboración institucional.

“Los sectores políticos, económicos y sociales de México pueden contar con este nuevo Poder Judicial que resuelve con rigor y ofrece certidumbre, justo cuando el país se transforma”, explicó. Hugo Aguilar. Ministro Presidente de la SCJN

Reiteró que la institución, reestructura y modernizada, toma decisiones con plena autonomía en medio de debates que pueden ser intensos, pero siempre en sesiones públicas, lo que forja un camino de transparencia.

Hugo Aguilar. Primer informe SCJN (Captura de pantalla)

Poder Judicial mantendrá el principio de la austeridad

Tras dejar clara que la función primordial de la SCJN es ver por los intereses del pueblo de México, el ministro Hugo Aguilar, se comprometió a continuar operando bajo el principio de austeridad.

Criterio compartido por todos en el nuevo Poder Judicial, y que permitió la reducción presupuestal. Así como se ahorró más de 4 mil 700 millones de pesos.

“Presupuesto continuará siendo austero”, agregó, a la par que informó que se mantendrá la eliminación de gastos médicos mayores.