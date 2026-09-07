Con el lema: “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó este lunes 7 de septiembre de 2026, su primer informe de rendición de cuentas.

El líder del Pleno inició criticando la gestión anterior para posteriormente asegurar que “hoy el Poder Judicial le pertenece a todos y a todas”.

Destacó que México tiene una Corte que se moderniza, se fortalece y avanza con total transparencia por lo que se acabaron aquellos tiempos en que la Suprema Corte archivaba asuntos en favor de intereses personales.

“Una resolución que no está a tiempo, es retraso de la justicia; un criterio que no se pública a tiempo, no orienta a los jueces del país ni a quien litiga en ellos; la demora no es un retraso administrativo, es la jurisprudencia que llega tarde”, destacó. Hugo Aguilar Ortiz. Ministro Presidente de la SCJN

Por lo que sin más, dejando claro que en el alto tribunal no existe rezago ni ineficiencia, destacó los avances en su primer año de gestión.

Claves de un año de justicia de Hugo Aguilar en la SCJN