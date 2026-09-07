Con el lema: “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó este lunes 7 de septiembre de 2026, su primer informe de rendición de cuentas.
El líder del Pleno inició criticando la gestión anterior para posteriormente asegurar que “hoy el Poder Judicial le pertenece a todos y a todas”.
Destacó que México tiene una Corte que se moderniza, se fortalece y avanza con total transparencia por lo que se acabaron aquellos tiempos en que la Suprema Corte archivaba asuntos en favor de intereses personales.
“Una resolución que no está a tiempo, es retraso de la justicia; un criterio que no se pública a tiempo, no orienta a los jueces del país ni a quien litiga en ellos; la demora no es un retraso administrativo, es la jurisprudencia que llega tarde”, destacó.Hugo Aguilar Ortiz. Ministro Presidente de la SCJN
Por lo que sin más, dejando claro que en el alto tribunal no existe rezago ni ineficiencia, destacó los avances en su primer año de gestión.
Claves de un año de justicia de Hugo Aguilar en la SCJN
- Resolvieron 13 mil 231 de los 15 mil 051 expedientes ingresados; 2 mil 640 se dictaminaron por el Pleno y 10 mil 591 mediante acuerdo.
- De mil 479 expedientes rezagados de la administración anterior, quedan 44 por resolver, mismos que permanecían archivados desde 2014 y 2015.
- El 1 de septiembre se integró la gestión digitalizada para agilizar la atención de expedientes a larga distancia. Se está abandonando el sistema de libros para dar paso completamente a un sistema informático.
- En abril entró en operación el Sistema de Control y Compilación de Tesis.
- Desde el 1 de mayo, los amparos en revisión se tramitan mediante expediente electrónico, lo que evita el uso y desecho de grandes cantidades de papel.
- Se garantizó la cobertura y difusión del pleno a través de diversos canales de comunicación, incluyendo un noticiero en lenguas como zoque, chinanteco, tseltal, purépecha y náhuatl.
- La Suprema Corte fortaleció su presencia territorial mediante las Casas de los Saberes Jurídicos.
- Se resolvieron asuntos con sensibilidad social y que garantizan los derechos de las mujeres (aborto, protección frente a la violencia vicaria y derechos de las personas cuidadoras).
- Se ha tutelado el derecho de las personas de la diversidad sexual, mediante el análisis de normas que establecen como delito las llamadas terapias de conversión.
- En materia electoral, el Tribunal Electoral ha resuelto asuntos relacionados con la paridad y la violencia política contra las mujeres en razón de género.
- El Tribunal de Disciplina Judicial ha atendido casos relacionados con acoso laboral y otras formas de violencia.
- En el tema administrativo, la Suprema Corte eliminó gastos y redujo 10 por ciento la plantilla de las áreas administrativas, además de compactar estructuras en la Presidencia.
- Se eliminó el seguro de gastos médicos mayores, así como privilegios históricos y servicios superfluos para ministras y ministros, lo que permitió un ahorro de 4 mil 700 millones de pesos.
- El Poder Judicial se compromete a mantener una orientación austera sobre el presupuesto de 2027.