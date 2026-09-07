La presidenta Claudia Sheinbaum llegó este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue recibida por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

De acuerdo con un comunicado difundido por Morena, Hugo Aguilar Ortiz ofrecerá un primer informe en los próximos minutos, luego de recibir a la mandataria federal en el máximo tribunal del país.

Claudia Sheinbaum es recibida en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En el video difundido junto con el comunicado se observa a Claudia Sheinbaum mientras llega a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La presidenta es recibida por Hugo Aguilar Ortiz en las escalinatas del edificio, donde también se encuentra acompañada por funcionarios.

Claudia Sheinbaum acudió al primer informe de actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Moisés Pablo Nava)

Antes de ingresar al inmueble, Sheinbaum intercambia saludos, abrazos y apretones de mano con las personas que la reciben.

La visita ocurre mientras el ministro presidente de la Suprema Corte se prepara para ofrecer un primer informe.

La llegada de Sheinbaum al máximo tribunal representa un encuentro entre la titular del Poder Ejecutivo federal y la nueva presidencia de la Suprema Corte, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz.