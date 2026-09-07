El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, presentó su primer informe de actividades destacando una transformación profunda en el sistema judicial.

Adelantó que seguirán una serie de medidas de austeridad rigurosas, incluyendo la eliminación de seguros privados y privilegios históricos para los ministros de la SCJN.

“Eliminamos y mantendremos y nos mantendremos sin el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada” Hugo Aguilar

Gracias a estos ajustes financieros y la reducción de estructuras administrativas, el Poder Judicial logró un ahorro superior a los 4 mil 700 millones de pesos.

Hugo Aguilar confirma que la SCJN seguirá sin seguro de gastos médicos mayores

Durante el primer informe de actividades de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que contó con la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Hugo Aguilar subrayó el compromiso con una justicia transparente y cercana a la ciudadanía.

#NACIONAL



“No regresarán privilegios ni seguros médicos privados”



Así, el presidente de la @SCJN @HugoAguilarOrti responde a críticas, revela que OAJ resolvió déficit y adelanta que para 2027 el presupuesto seguirá siendo austero; ministros ganan lo que mandata la constitución pic.twitter.com/zksXGIWGVb — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) September 7, 2026

Hugo Aguilar presentó diversas acciones de austeridad para mitigar el déficit presupuestario recibido y optimizar el gasto.

“El órgano de administración judicial recibió del extinto Consejo de la Judicatura Federal un déficit presupuestario de 14,466 millones de pesos y al cierre de 2025 logró mitigarlo” Hugo Aguilar

Aseguró que el presupuesto de la SCJN para el año 2027 mantendrá esta misma orientación de estricta austeridad.

Se eliminó de forma permanente el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada.

“Por su parte, la nueva integración de esta Suprema Corte redujo su presupuesto y adoptó medidas concretas. Asimismo, es importante dar a conocer que nuestro presupuesto para 2027 continuará siendo austero (…) Quiero ser enfático, se acabaron los privilegios” Hugo Aguilar

Se disminuyó en un 10% la plantilla laboral en las áreas administrativas de la SCJN. Además de que se redujeron y compactaron las estructuras internas de la presidencia de la Suprema Corte.

Se determinó que cualquier modificación o movimiento que se realice en la estructura orgánica de la institución debe generar obligatoriamente un ahorro mínimo del 10%.

“Redujimos en 10% la plantilla de las áreas administrativas. Compactamos estructuras en la presidencia. Establecimos que todo movimiento a la estructura orgánica debe generar un ahorro mínimo del 10%” Hugo Aguilar

Hugo Aguilar subrayó que se suprimieron los privilegios históricos y los servicios superfluos de los que gozaban las y los ministros.

Los integrantes del pleno ajustaron sus ingresos para percibir únicamente la remuneración que establece la Constitución.

“También eliminamos privilegios históricos y servicios superérfluos que se mantenían para los ministros y ministras, quienes actualmente Integramos el pleno, percibimos la remuneración que la Constitución prevé” Hugo Aguilar

A nivel general de todo el Poder Judicial de la Federación, que incluye esfuerzos similares como la armonización de remuneraciones y consolidación de contrataciones en el Tribunal Electoral, estas políticas permitieron acumular un ahorro de más de 4,700 millones de pesos en el año reportado.

“El mismo criterio rige en los demás órganos. El Tribunal Electoral armonizó sus remuneraciones, consolidó contrataciones y transfirió al nuevo esquema los ahorros obtenidos con todas las medidas (...) este año en el Poder Judicial hemos ahorrado más de 4700 millones de pesos en este año que se informa” Hugo Aguilar

Hugo Aguilar defiende la autonomía e independencia de la SCJN

Hugo Aguilar afirmó que “la justicia verdadera exige austeridad”, definiéndola como una prohibición absoluta de disponer de los recursos públicos de manera arbitraria o discrecional.

Además, enfatizó que el Poder Judicial de la Federación es autónomo e independiente de los otros poderes del Estado, aclarando que esta independencia no implica de ninguna manera ser distantes.

Sostuvo que, si bien la institución mantiene abiertos canales de diálogo y entendimiento con las autoridades de todos los niveles de gobierno y del Congreso, al momento de tomar decisiones las y los juzgadores lo hacen con plena libertad.

Fue categórico al declarar que “el Poder Judicial no atiende encargos”, no sigue coyunturas políticas y que ninguna agenda ajena al texto constitucional tiene cabida en su actuar.

Asimismo, destacó que se terminaron las resoluciones tomadas “a puerta cerrada” u “en la oscuridad”, transitando hacia un esquema de total transparencia donde los proyectos se publican con anticipación y se debaten en sesiones públicas de cara a la sociedad.