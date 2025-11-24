En entrevista con El Comercio, el presidente de Perú, José Jerí de 39 años de edad, amenazó con asaltar la Embajada de México para detener a la ex ministra, Betssy Chávez de 36 años de edad.

“No me limito y, si tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano. Estoy convencido de que todos somos juzgados por las acciones”. José Jerí, presidente de Perú

Ante su respuesta, el presidente de Perú, José Jerí refrendo que tomará “todas las decisiones necesarias”, pese a que aún no se define si se concederá el salvoconducto solicitado por México para permitir la salida de Betssy Chávez.

“México sabe que, si Betssy Chávez sale de la embajada, es capturada inmediatamente. También sabe que hay policías peruanos afuera y eso es visible. No hemos meditado todavía con el primer ministro y con el gabinete qué medida concreta tomaremos, porque recién conocemos la sentencia. Vamos a meditar y mucho. Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos, conforme a los compromisos internacionales que tenemos. Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones”. José Jerí, presidente de Perú

Dichas declaraciones del presidente de Perú, José Jerí se da luego de que el viernes, la justicia peruana ordenó la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra Betssy Chávez.

Luego de que Betssy Chávez ingresará a la embajada de México en Lima desde el 2 de noviembre de 2025, donde solicitó asilo político.

Betssy Chávez, exprimera ministra de Perú (AFP / AFP)

Colombia retirará su embajada si Perú asalta sede de México

Ante la tensión internacional y las relaciones rotas con México, el presidente de Colombia Gustavo Petro de 65 años de edad, ha advertido al presidente de Perú, José Jerí.

Luego de que el presidente de Colombia Gustavo Petro expresó “si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada”.

A lo que el presidente de Perú, José Jerí dijo no tener miedo a las críticas cuando sabe que está haciendo lo correcto “a palabras necias, oídos sordos”.