El gobierno de Perú autorizó la entrada de fuerzas militares del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el país para 2026 conforme al artículo 102 de la Constitución peruana y a la Ley 27856; te damos los detalles.

Con 73 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones, el Congreso de Perú aprobó que fuerzas militares estadounidense ingresen a su país en el 2026 a fin de:

Realizar ejercicio conjuntos

Ejecución de operaciones de instrucción

Actividades de apoyo y entretenimiento

Militares de Estados Unidos (JUNG YEON-JE / AFP)

Perú permitirá entrada de fuerzas militares de Estados Unidos en 2026

Tras una resolución legislativa, Perú autorizó la entrada de fuerzas militares y armamento de Estados Unidos a su territorio, por los agentes estadounidense podrán portar armas de guerra.

La vigencia de esta entrada será apartir del 1 de enero de 2026 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año y las regiones de Perú en las que se realizarán las actividades son las siguientes:

Lima

Callao

Loreto

San Martín

Huánuco

Ucayali

Pasco

Junín

Cusco

Ayacucho

Iquitos

Pucusana

Puerto Maldonado

Apurímac

Por otra parte, de le permitirá la entrada específicamente a comandos de inteligencia y fuerza conjunta de Estados Unidos, quienes podrán portar las siguientes armas: