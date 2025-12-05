El gobierno de Perú autorizó la entrada de fuerzas militares del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el país para 2026 conforme al artículo 102 de la Constitución peruana y a la Ley 27856; te damos los detalles.
Con 73 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones, el Congreso de Perú aprobó que fuerzas militares estadounidense ingresen a su país en el 2026 a fin de:
- Realizar ejercicio conjuntos
- Ejecución de operaciones de instrucción
- Actividades de apoyo y entretenimiento
Perú permitirá entrada de fuerzas militares de Estados Unidos en 2026
Tras una resolución legislativa, Perú autorizó la entrada de fuerzas militares y armamento de Estados Unidos a su territorio, por los agentes estadounidense podrán portar armas de guerra.
La vigencia de esta entrada será apartir del 1 de enero de 2026 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año y las regiones de Perú en las que se realizarán las actividades son las siguientes:
- Lima
- Callao
- Loreto
- San Martín
- Huánuco
- Ucayali
- Pasco
- Junín
- Cusco
- Ayacucho
- Iquitos
- Pucusana
- Puerto Maldonado
- Apurímac
Por otra parte, de le permitirá la entrada específicamente a comandos de inteligencia y fuerza conjunta de Estados Unidos, quienes podrán portar las siguientes armas:
- Fusiles M4
- Pistolas M17
- Ametralladoras M249, M240
- Lanzagranadas M32
- Morteros
- Fusiles de francotirador XM2010, M110 SAS y M22
- Escopetas