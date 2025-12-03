México reiteró su postura sobre el asilo político ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y dijo que este es un derecho tras el rompimiento con Perú.

Luz Elena Baños, representante de México ante la OEA, reafirmó su compromiso al asilo político apegándose al derecho internacional luego de la polémica desatada por el caso de Betssy Chávez.

Participación de México ante la OEA sobre el asilo político. (Captura de pantalla)

Luego de que México le diera asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, el gobierno de Perú convocó a una reunión extraordinaria de la OEA, para discutir el tema.

En representación de México, la embajadora Luz Elena Baños expuso su firme posicionamiento sobre el asilo político, defendiendo que sigue vigente, por lo que todos los estados deben respetarlo.

Luz Elena Baños señaló que el derecho al asilo político no es algo que cada Estado pueda ajustar cuando no está de acuerdo con su aplicación, pues eso le quitaría certeza jurídica a la ley.

“El derecho internacional no puede revisarse ni ajustarse cada vez que un Estado no está de acuerdo con su aplicación en un caso específico. Ello pondría en duda una premisa fundamental del estado de derecho en el plano internacional que es la certeza jurídica”. Luz Elena Baños, representante de México ante la OEA

La diplomática de México reiteró que la Convención de Caracas, que estipula el asilo político, no puede modificarse sin la participación de todos los países que componen la OEA.