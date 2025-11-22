La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió un boletín en el que informa que Perú garantiza el respeto a inmunidades diplomáticas mexicanas pese a ruptura de relaciones.

Esto ante la calidad de asilo político de Betssy Chávez en México, la ex ministra de Perú que está acusada de colusión en el intento de golpe de Estado, situación también comentada por la dependencia.

Perú respetará inmunidades diplomáticas mexicanas, afirma la SRE

En un breve boletín en seguimiento a la situación con Perú, la SRE informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país confirmó que respetará las inmunidades diplomáticas mexicanas.

Esto abarca la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, como la embajada de México, así como otros bienes y archivos, de conformidad con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Betssy Chávez, exprimera ministra de Perú (AFP / AFP)

Asimismo, la SRE informó que de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático para Betssy Chávez, México reitera su petición de un salvoconducto a su favor.

Y que el mismo permita a Betssy Chávez trasladarse a México, bajo su calidad de asilada política; a este punto la Cancillería de Perú no ha respondido.