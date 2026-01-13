La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el apoyo que recibió México del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para realizar la llamada que sostuvo con Donald Trump el 12 de enero.

“Hay que decirlo, cuando pedimos apoyo del embajador para alguna gestión con el gobierno de Estados Unidos, siempre nos ha ayudado el embajador” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno ha tenido el apoyo del embajador de Estados Unidos en México cuando lo han solicitado, hecho que agradeció.

Cabe recordar que la mañana del 12 de enero Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieron una llamada de alrededor de 15 minutos donde la presidenta le reiteró que no habrá ninguna ventana para una intervención en México.

Ronald Johnson fue el facilitador de la llamada con Trump, comparte Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió que Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, fue el facilitador de la llamada que sostuvo con Donald Trump el 12 de enero pasado.

“Se habló con el embajador para explicarle que es lo que pretendíamos tratar con presidente Trump y fue un facilitador para que pudiera salir bien la llamada” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que su gobierno solicitó a la Casa Blanca la llamada con el presidente estadounidense, como es el protocolo.

Sin embargo, el embajador Ronald Johnson fue el vehículo para que la conversación fuera concretada.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, se habló con el embajador para explicarle los temas que querían tratar con Donald Trump, lo que ayudó a que la llamada se agendara rápidamente.

“Cuando hemos solicitado un apoyo del embajador siempre hemos tenido el apoyo, entonces agradecerle” Claudia Sheinbaum

Ronald Johnson aseguró que la llamada entre Sheinbaum y Trump fue productiva

Ronald Johnson por su parte calificó como productiva la llamada entre Sheinbaum y Trump.

El embajador señaló que la relación entre los actuales gobiernos de México y Estados Unidos es “la más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas”.

Asimismo, reiteró que aún quedan muchas cosas qué hacer de manera bilateral, “pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos”.