Ante la insistencia del presidente Donald Trump para “ayudar” con el combate al narcotráfico desde México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que no descarta un posible ataque de Estados Unidos.

En entrevista para el programa “Los Periodistas”, Marcelo Ebrard señaló que no descarta que Estados Unidos intente un ataque, sin embargo, lo ve “muy remoto”.

Confrontación entre México y Estados Unidos es poco probable debido a la integración entre ambos países: Ebrard

De acuerdo con Marcelo Ebrard, México es uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, por lo que considera que una confrontación directa entre ambos países es poco probable.

Asimismo, señaló que el liderazgo de Claudia Sheinbaum es un “activo político” relevante, pues es respetada internacionalmente y tiene un respaldo y reconocimiento importante.

"El peso es una moneda de referencia en las operaciones en Nueva York, las inversiones en México son gigantes…Tenemos un activo político que es el respeto que tiene nuestra Presidenta en el ámbito internacional, tiene un reconocimiento, un respaldo, un respeto importante. Ahora se vuelve un activo importantísimo” Marcelo Ebrard

Ataque de Estados Unidos en México dejaría costos económicos importantes, asegura Ebrard

Por otra parte, señaló que México está defendiendo el “interés nacional de México” por lo que llamó a cerrar filas en el marco de los dichos del presidente de Estados Unidos.

Además, resaltó que el 2026 “va a ser un año complejo”; sin embargo, un posible ataque es “muy remoto”.

El secretario de Economía resaltó que aunque no se puede desestimar el intento de intervención de Estados Unidos, una acción como esa tendría altos costos económicos y económicos para ambos países.