Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó la llamada de este lunes entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, a la cual calificó de “productiva”.

“Tras un año de la relación más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, aún queda mucho por hacer”. Ronald Johnson

Aunque Ronald Johnson reconoció que la cooperación entre ambos países ha sido la mejor que se haya registrado en décadas, reconoció que aún quedan temas pendientes a tratar.

Ronald Johnson llama a México y Estados Unidos a construir un “futuro más brillante”

La mañana del 12 de enero de 2026, los mandatarios Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieron una llamada, la cual, a consideración del embajador Ronald Johnson, fue productiva.

“Juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos”, escribió Ronald Johnson en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde destacó la cooperación de México y Estados Unidos.

Sobre esta llamada, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que abordó varios temas con Donald Trump, entre los que se incluyeron los siguientes:

Situación de seguridad

Respeto a las soberanías

Disminución del tráfico de drogas

Visiones de comercio e inversiones

Colaboración y cooperación en un marco de respeto mutuo

Claudia Sheinbaum reconoció que Donald Trump se mostró insistente por “ayudar” en materia de seguridad, por lo que le reiteró el principio de no intervención de autoridades estadounidenses en territorio mexicano.

En esta llamada estuvieron presentes los secretarios Omar García Harfuch y Juan Ramón de la Fuente, así como el subsecretario para América del Norte de México, Roberto Velasco Álvarez.