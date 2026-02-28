El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que su país y México actuarán de forma conjunta contra toda la estructura del narcotráfico:

“La visita de la directora reafirma nuestro compromiso compartido para detener el tráfico de drogas en todas sus etapas y a todos los niveles” Ronald Johnson

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, el diplomático subrayó que la estrategia binacional incluirá a quienes financian, facilitan y lavan recursos ilícitos.

Ronald Johnson destacó la visita de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, como parte del fortalecimiento institucional.

Johnson y Sheinbaum refuerzan cooperación contra el narcotráfico y amplían estrategia financiera

El diplomático reconoció el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum en la consolidación de acciones coordinadas.

Indicó que ambos gobiernos trabajan “lado a lado” para proteger a las comunidades de Estados Unidos y México frente al crimen organizado.

Ronald Johnson precisó que la cooperación no se limita a productores o traficantes, sino que abarca redes financieras y operadores logísticos.

A través de redes sociales, el embajador reiteró que las autoridades perseguirán a quienes sostienen económicamente estas operaciones criminales transnacionales.

La visita de Sara Carter ocurrió días después del operativo contra “El Mencho”, considerado un objetivo prioritario bilateral.

El funcionario subrayó que la coordinación permitirá intercambiar inteligencia y reforzar mecanismos conjuntos de seguridad regional.

Con estas acciones, ambos países buscan debilitar estructuras criminales completas y fortalecer la seguridad compartida a largo plazo.