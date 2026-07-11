La presidenta Claudia Sheinbaum entregó reconocimientos al grupo de Ayuda Humanitaria Yumare por sus labores de rescate en Venezuela tras los terremotos.

“Cada una y cada uno de ustedes representó lo mejor de nuestro país, representan lo mejor de nuestro país. Con su entrega, le dijeron al mundo que México no mira hacia otro lado cuando un pueblo hermano sufre”. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

Claudia Sheinbaum encabezó una ceremonia para recibir al grupo Yumare, que partió el pasado 26 de junio con 264 militares y 18 binomios caninos, a dos días de los terremotos.

El grupo Yumare logró rescatar a dos personas con vida, dos perros y recuperaron 92 cuerpos, de las 4 mil 118 víctimas que contabilizan este viernes 10 de julio.

Claudia Sheinbaum reconoce labores de rescate de grupo Yumare en Venezuela

En ceremonia oficial, acompañada de las Fuerzas Armadas de México, Claudia Sheinbaum recibió y reconoció al grupo Yumare por sus labores de rescate en Venezuela.

Claudia Sheinbaum agradeció al grupo Yumare su profesionalismo, ya que su labor fue mayor a su encomienda, con el rescate de vidas que definió como un “acto profundamente humano”.

La presidenta destacó que el grupo Yumare representa lo mejor de México y lo demostraron al mundo, porque la esencia de los mexicanos es “no dejar a nadie atrás”.

Durante la ceremonia, Claudia Sheinbaum entregó diversas medallas por dichas labores:

Valor Heroico, para dos militares y su binomio “Cabrio”, por rescatar a dos personas con vida

Mérito Militar: a una célula que recuperó siete cuerpos, una familia

Mérito Militar, para el equipo médico, por realizar una cirugía a un militar venezolano y salvar su vida

Distinción Militar: para los mandos de la plantación de las labores de rescate

Distinción de Desempeño por Ayuda Humanitaria

Venezuela agradece a México apoyo en labores de rescate con nueva cachorra, Laika

Por su parte y como gesto de gratitud a México, Venezuela entregó a una nueva cachorra que se integrará al Ejército Mexicano, de nombre Laika.

Como destacaron durante la ceremonia, la misión del grupo Yumare fue más que labores de rescate, también acompañaron al pueblo de Venezuela en este momento.

Claudia Sheinbaum también resaltó la entrega de Laika como un símbolo de amistad y un recordatorio de solidaridad y hermandad entre México y Venezuela.

Igualmente, el grupo Yumare hizo entrega de la presea “Héroe de Venezuela”, que fue otorgada a México como reconocimiento de entrega, nobleza y heroísmo.