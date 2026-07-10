Venezuela inició conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener acceso rápido a recursos financieros destinados a enfrentar la emergencia provocada por los recientes terremotos registrados en el país.

Delcy Rodríguez sostuvo un diálogo con Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, para solicitar el uso inmediato de reservas y otros instrumentos financieros que apoyen la reconstrucción nacional.

La portavoz Julie Kozack confirmó que ambas partes analizan opciones para movilizar activos disponibles, mientras las autoridades venezolanas buscan acelerar la atención humanitaria y la recuperación de infraestructura dañada.

FMI revisa mecanismos para agilizar el acceso a reservas venezolanas

Kozack explicó que el tramo de reserva constituye una fuente de liquidez inmediata, diferenciándose de los derechos especiales de giro, cuyo proceso requiere procedimientos adicionales antes de liberarse.

Según el organismo, el tramo de reserva y los DEG forman parte de los activos internacionales de un país, aunque ambos provienen de mecanismos financieros distintos.

El nuevo reporte de Venezuela tras los terremotos: muertos, heridos y daños (Ariana Cubillos / AP Photo/Ariana Cubillos)

Caracas considera prioritario acceder primero al tramo de reserva, estimado en cerca de 350 millones de dólares, debido a su disponibilidad para atender necesidades urgentes derivadas del desastre.

Además, Venezuela mantiene derechos especiales de giro cercanos a 4.500 millones de dólares, aunque esos recursos requieren autorizaciones y procesos técnicos antes de poder utilizarse oficialmente.

El balance gubernamental más reciente reporta 3,889 personas fallecidas y 16.740 heridas tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.

Las autoridades también informaron daños severos en viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y el aeropuerto internacional Simón Bolívar, además del colapso de 190 edificios en distintas regiones.

Mientras continúan las negociaciones con el FMI, el gobierno venezolano busca obtener financiamiento para acelerar la reconstrucción y responder a las necesidades de miles de personas afectadas.