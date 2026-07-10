Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el propio organismo lanzan campaña para ayudar a Venezuela, tras los terremotos del 24 de julio de 7.2 y 7.5.

Campaña de ayuda del CMB para Venezuela que reunir donativos económicos y en especie a través de su alcance internacional y sus vínculos con la comunidad boxística para sumar en su objetivo.

Así como esta ayuda impulsada por Mauricio Sulaimán y el CMB será por canales verificados con el propósito de que la ayuda realmente llegue a manos de los venezolanos, ante la emergencia tras el doble terremoto.

CMB desea ayudar a Venezuela con certeza

Ante la campaña de ayuda para Venezuela por parte de Mauricio Sulaimán y el CMB, además de las donaciones se busca dar certeza de que esta llegara a las manos correctas.

Con ello, el CMB ya trabaja de la mano con la Cruz Roja Mexicana, la Embajada de Venezuela en México, así como promotora venezolana Top Boxing con el objetivo de canalizar la ayuda de mejor manera.

Además ayuda de la CMB ya tiene el respaldo de grandes figuras del boxeo como Érik Morales y Julio César Chávez.

Por lo que Mauricio Sulaimán recalcó que la certeza de su ayuda se acompaña de la importancia de comprobar el destino de los recursos donados.

“Uno de los motivos más importantes por los cuales nos involucramos es para dar certidumbre de que quien aporta algo, llega esa ayuda a un destino”. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB

Mauricio Sulaimán y el CMB lanzan campaña para ayudar a Venezuela (Especial / Especial )

El box sigue presente en Venezuela tras el doble terremoto

En medio de la tragedia, tras el doble terremoto, el box sigue presente en Venezuela, aseguró el presidente de CMB, Mauricio Sulaimán.

Tras reconocer el trabajo de entrenadores y promotores comunitarios que han activado al boxeo en medio de la crisis de Venezuela, esto como un aliciente y distracción a quienes más lo necesitan.

Pues se busca dar un momento de alivio a través del deporte, en este caso el box a quienes ahora más lo necesitan de manera emocional.