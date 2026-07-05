Desde el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Veracruz, zarparon dos barcos con ayuda humanitaria de centros de acopio en México a Venezuela.

El buque ARM Huasteco (AMP-01) y el ARM Holbox (BAL-02) llevan diversos víveres, así como plantas potabilizadoras de agua, insumos médicos, entre otros como ayuda humanitaria.

Zarpan dos barcos con ayuda humanitaria de México a Venezuela

Además del avión que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se mandó a Venezuela con ayuda humanitaria, hoy 5 de julio de 2026, zarparon dos barcos más.

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviaron dos buques que zarparon desde un muelle de la ASIPONA en Veracruz, con el objetivo de llegar a Venezuela en seis días.

Según la información brindada, el ARM Holbox (BAL-02) viaja con víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos.

Sumado a ello, en este buque viajan cuatro plantas potabilizadoras de agua, mismas que son capaces de purificar mil litros por hora.

Barcos con ayuda humanitaria para Venezuela de México. (SRE)

Barcos con ayuda humanitaria para Venezuela de México. (SRE)

Para el ARM Holbox (BAL-02) es un total de aproximadamente mil 750 metros cúbicos de cargamento.

Por otra parte, también zarpó el buqué ARM Huasteco (AMP-01) con víveres, agua embotellada, artículos de higiene personal e insumos médicos, constando de 253 metros cúbicos de cargamento.

Esta ayuda humanitaria no solo constó del apoyo del gobierno de México, sino de ayuda recolectada por empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.