Desde el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Veracruz, zarparon dos barcos con ayuda humanitaria de centros de acopio en México a Venezuela.
El buque ARM Huasteco (AMP-01) y el ARM Holbox (BAL-02) llevan diversos víveres, así como plantas potabilizadoras de agua, insumos médicos, entre otros como ayuda humanitaria.
Zarpan dos barcos con ayuda humanitaria de México a Venezuela
Además del avión que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se mandó a Venezuela con ayuda humanitaria, hoy 5 de julio de 2026, zarparon dos barcos más.
La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviaron dos buques que zarparon desde un muelle de la ASIPONA en Veracruz, con el objetivo de llegar a Venezuela en seis días.
Según la información brindada, el ARM Holbox (BAL-02) viaja con víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos.
Sumado a ello, en este buque viajan cuatro plantas potabilizadoras de agua, mismas que son capaces de purificar mil litros por hora.
Para el ARM Holbox (BAL-02) es un total de aproximadamente mil 750 metros cúbicos de cargamento.
Por otra parte, también zarpó el buqué ARM Huasteco (AMP-01) con víveres, agua embotellada, artículos de higiene personal e insumos médicos, constando de 253 metros cúbicos de cargamento.
Esta ayuda humanitaria no solo constó del apoyo del gobierno de México, sino de ayuda recolectada por empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.