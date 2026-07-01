Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reveló que la cifra de muertos por los sismos en Venezuela ha aumentado a 2 mil 296, al igual que el número de personas heridas por esta tragedia.

Durante una conferencia de prensa, Jorge Rodríguez señaló que, desde el pasado 24 de junio, se han registrado 782 réplicas de estos sismos, aunque la frecuencia y la magnitud disminuyeron significativamente.

Reportan 2,295 muertos y más de 11 mil heridos tras sismos en Venezuela

Autoridades de Venezuela informaron que el número de fallecidos ascendió a 2 mil 295 personas, mientras que los heridos por los terremotos ya suman 11 mil 267. La búsqueda de sobrevivientes continúa.

Venezuela eleva a 2,295 los muertos por los sismos (Miguel Medina / Miguel Medina/Pool AFP via AP)

El nuevo balance fue dado a conocer por Jorge Rodríguez, quien señaló que además 6 mil 461 personas han sido rescatadas con vida gracias al trabajo conjunto de brigadistas nacionales e internacionales.

Jorge Rodríguez detalló que las tareas de rescate se han dado gracias a más de 4 mil brigadistas internacionales y cerca de 26 mil efectivos nacionales, además de 153 perros de búsqueda y 17 mil voluntarios.

Ante los medios, el presidente de la Asamblea Nacional detalló que el gobierno de Venezuela prepara un plan para acelerar el proceso de construcción de nuevas viviendas que sustituyan a las afectadas.

Pese a la actualización de las cifras de muertos, organizaciones advierten que hay más de 46 mil desaparecidos, por lo que los números podrían aumentar significativamente conforme avancen las labores de recuperación de cuerpos.

Cabe mencionar que las zonas más afectadas por los terremotos se concentran en los estados de La Guaira, Miranda, Falcón, Carabobo y Yaracuy, donde miles de viviendas e inmuebles sufrieron daños severos.