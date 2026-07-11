La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) donará un millón de dólares a Venezuela tras el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Así lo reveló Gianni Infantino en redes sociales, donde aseguró que la aportación será mediante el Fondo Humanitario de la Fundación FIFA para estar con el pueblo venezolano y apoyar a las organizaciones que actúan en beneficio de los damnificados.

“El fútbol tiene una capacidad única para unir y para dar esperanza, especialmente en momentos de crisis. A través del Fondo Humanitario de la Fundación FIFA, nos enorgullece contribuir con 1 millón de dólares para estar al lado del pueblo venezolano y apoyar a las organizaciones humanitarias y a los socios locales que trabajan sin descanso para prestar ayuda urgente a los más afectados.” Gianni Infantino

FIFA donará un millón de dólares a Venezuela tras el terremoto (@gianni_infantino / Instagram )

Confirma FIFA que donará un millón de dólares a Venezuela tras el terremoto

En su mensaje, Gianni Infantino destacó que Venezuela cuenta con la solidaridad de la familia del fútbol en estos momentos tan difíciles.

La donación de FIFA a Venezuela tras el terremoto no ha sido el único gesto de apoyo del máximo órgano rector del fútbol.

Durante el Mundial 2026 se ha guardado un minuto de silencio en memorias de las víctimas del doble sismo.

El homenaje se ha repetido en todos los partidos del Mundial 2026 como forma de expresar el respaldo del fútbol para los afectados.

Con su iniciativa, FIFA pretende dar apoyo económico en Venezuela y también mandar un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano .

FIFA donará un millón de dólares a Venezuela tras el terremoto (@gianni_infantino / Instagram)

Fue el pasado 24 de junio cuando dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela, dejando hasta el día de hoy un saldo de 4,118 personas muertas y 16,740 heridos.

De acuerdo con las autoridades, un total de 17,907 personas se quedaron sin vivienda luego del terrible terremoto.