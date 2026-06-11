Grupo Salinas reconoció públicamente que un nuevo frente judicial relacionado con TV Azteca presentado en los tribunales de Estados Unidos, busca ampliar la demanda en su contra.

De acuerdo con lo informado, un grupo de acreedores de TV Azteca presentó sus demandas sobre el argumento de que la empresa de Ricardo Salinas Pliego escondió activos más valiosos en una filial llamada Televisión Azteca III.

A esto, se suma un préstamo irregular por 290 millones de dólares que Grupo Salinas solicitó, situación que los acreedores de TV Azteca han interpretado como una serie de conductas para incumplir con sus obligaciones.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas (Moisés Pablo Nava)

¿De qué acusan los acreedores de TV Azteca a Grupo Salinas?

En medio de la polémica, acreedores acusaron a TV Azteca de haber transferido sus concesiones de radiodifusión —su activo más valioso— a una filial creada en 2019, Televisión Azteca III.

La situación resultó preocupante porque la nueva empresa no está obligada a responder por la deuda de bonos por 400 millones de dólares, emitidos en 2017 y que Grupo Salinas dejó de pagar en 2020.

Aunque la empresa alegó entonces que no pudo pagar por la pandemia, los acreedores consideran que esos movimientos podrían afectar su capacidad de recuperar el dinero adeudado.

TV Azteca enfrenta nueva demanda en Estados Unidos (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Grupo Salinas intenta evitar pagar a acreedores de TV Azteca, aseguran demandantes

Además, a Grupo Salinas se le denunció por haber adquirido un crédito por 290 millones de dólares con un banco de Santa Lucía, en Alter Bank Limited, pese a su historial de insolvencia.

Los acreedores afirman que el financiamiento podría constituir una transferencia fraudulenta y que la empresa habría intentado ocultar información sobre la operación.

El punto crítico para los demandantes es que este préstamo habría recibido preferencia dentro del concurso mercantil, por encima de otras obligaciones como su deuda que ya suma 630 millones de dólares y que Grupo Salinas dejó de pagar.