El mercado financiero actual muestra al peso mexicano operando con estabilidad y una ligera tendencia al alza, situándose en 17.04 por dólar.

Este fortalecimiento del peso mexicano se debe principalmente al debilitamiento del dólar, impulsado por datos de inflación contenida y un aumento en las solicitudes de desempleo en Estados Unidos.

Lo que ha llevado al peso mexicano a mantenerse en su mejor nivel desde junio del 2024, lo que incentiva la entrada de capitales.

Peso mexicano mantiene su mejor nivel desde el 2024 al abrir en 17.04

El peso mexicano inició la jornada de este jueves 13 de agosto de 2026 con un fuerte impulso, cotizando en el nivel de 17.04 unidades por dólar.

Peso mexicano (Especial )

Este comportamiento representa su mejor nivel en poco más de dos años, alcanzando paridades que no se veían desde el 3 de junio de 2024.

Analistas señalan que la fortaleza no es solo especulativa, sino que está respaldada por el dinamismo de las exportaciones manufactureras, el flujo constante de remesas y la integración comercial con Estados Unidos.

El atractivo del peso se mantiene gracias a que el Banco de México (Banxico) conserva su tasa de referencia elevada (6.50%), manteniendo un diferencial favorable respecto a la Fed.

Al ser una de las monedas emergentes más líquidas, el peso se beneficia cuando mejora el apetito por riesgo global, impulsado también por el repunte en el sector tecnológico y la inteligencia artificial.

Actualmente, la moneda nacional amenaza con romper el soporte técnico de las 17 unidades para dirigirse hacia el rango de los 16 pesos por dólar.

¿Por qué el peso mexicano se mantiene en su mejor nivel?

El fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar, que lo ha llevado a cotizar en 17.04 unidades (su mejor nivel desde junio de 2024), se debe a una combinación de datos económicos favorables en Estados Unidos y sólidos fundamentos internos en México.

El Índice de Precios de Producción en EU disminuyó al 4.7% anual en julio, una cifra menor al 5.5% del mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado. Esta moderación de precios reduce la presión inflacionaria global.

Los datos de inflación han provocado que los inversionistas reduzcan sus apuestas sobre futuros incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Actualmente, se estima una probabilidad del 65.6% de que la tasa estadounidense se mantenga sin cambios en su próxima reunión.

Ante la posibilidad de una política monetaria menos restrictiva en EU, el Índice Dólar (DXY), que mide la divisa frente a una canasta de monedas, ha retrocedido hacia las 99.80 unidades.

El aumento en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo (209,000 frente a las 202,000 esperadas) sugiere un enfriamiento del mercado laboral, lo que refuerza la idea de que la Fed no necesita subir más las tasas.

Mientras la Fed mantiene sus tasas entre 3.50% y 3.75%, el Banco de México (Banxico) conservó su tasa de referencia en 6.50% en su última reunión de agosto.

Este diferencial de rendimiento sigue siendo muy atractivo para los inversionistas, favoreciendo estrategias como el carry trade.

La mejora en el sentimiento del mercado, impulsada en parte por el sector tecnológico y los avances en inteligencia artificial, ha incrementado el apetito por el riesgo.