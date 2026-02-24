La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 24 de febrero de 2026 que la presentación de la reforma electoral se pospone un día.

Esto ante la promesa de presentarla hoy martes 24 de febrero, también Día de la Bandera en México.

La razón que dio la presidenta Sheinbaum sobre este atraso en la presentación de la reforma electoral es por “modificaciones menores”.

“Mañana vamos a presentar reforma electoral. Todavía ayer hicimos algunas modificaciones menores, pero mañana. Quedé de presentarlo hoy, pero mañana lo presentamos y hoy presentamos Jóvenes Construyendo México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sin embrago reportes de medios apuntaban a un desacuerdo entre partidos aliados a Morena como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Tras desacuerdo con partidos aliados con Morena se pospone reforma electoral por “modificaciones menores”

Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que hoy 24 de febrero de 2026 no se presentaría de manera pública la reforma electoral en la mañanera del pueblo, reportes de medios se había presentado un desacuerdo con los partidos aliados de Morena.

De acuerdo con estos reportes el documento que fue presentado ante los partidos no tenía incluida ninguna propuesta que fue planteada por el PT ni por el PVEM.

Es por ello que decidieron regresar a la mesa de diálogo, aunque revelan que no se han fijado plazos para lograr un acuerdo.

En tanto, la presidenta Sheinbaum aclaró que este atraso en la presentación de la reforma electoral, solo se trató de “modificaciones menores”.















