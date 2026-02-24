Los líderes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se reunirán este martes 24 de febrero en Palacio Nacional para discutir la reforma electoral.

De acuerdo con la información, los representantes de Morena en el Congreso, así como sus aliados, se reunirán una última ocasión antes de que Claudia Sheinbaum envíe su propuesta de reforma.

Reunión en Palacio Nacional entre líderes de Morena, PT y PVEM por la reforma electoral

El pasado lunes 23 de febrero, Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y líderes de Morena , PT y PVEM.

Sheinbaum no presentó la reforma electoral hoy. (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Sin embargo, la esperada reforma electoral no fue presentada hoy 24 de febrero como se había adelantado y es que por la tarde se volverán a reunir en Palacio Nacional.

Reportes indican que la reunión de esta tarde 24 de febrero se realizará cerca de las 3:00 de la tarde en Palacio Nacional para discutir la reforma electoral, cuyos puntos claves son:

Disminución de los costos de las elecciones y del financiamiento a partidos políticos

Reducción de gastos en congresos locales, especialmente en entidades donde diputados perciben salarios superiores al del titular del Ejecutivo federal

Disminución del número de regidores en municipios que actualmente cuentan con hasta 35 integrantes

Impulso a mecanismos de democracia participativa

Mayor fiscalización de campañas para evitar el ingreso de recursos del crimen organizado

De frente a esta reunión, Carlos Alberto Puente, coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, aseguró que no hay traición a la coalición y esperan la propuesta final de la reforma electoral.