El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, reveló su esperanza de que el PT y el PVEM rompan con Morena para evitar aprobación de la reforma electoral.

“Yo esperaría que no saliera, que el PT y el Verde detengan junto con nosotros, esta felonía”. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados

Esto ha sido mencionado en diversas ocasiones; sin embargo, la dirigente nacional del PVEM descartó que la falta de acuerdos con la iniciativa de la reforma electoral no significaría ruptura con Morena.

Rubén Moreira (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Rubén Moreira espera que el PT y PVEM rompan con Morena por reforma electoral

Rubén Moreira fue cuestionado por medios sobre el proceso de la reforma electoral, por lo que señaló que espera la ruptura del PT y el PVEM con Morena para que ayuden a la oposición a detenerla.

El priísta fue cuestionado respecto a si se buscaría la aprobación de la reforma electoral en periodo extraordinario derivado de los desacuerdos entre los partidos políticos en distintos puntos.

Sin embargo, Rubén Moreira destacó que antes de ello, espera que el PT y el PVEM como fuerzas políticas, eviten la aprobación de “esta felonía”, en referencia a la reforma electoral.

Asimismo, Rubén Moreira criticó la reforma electoral, ya que, asegura, viene sin consensos con la intención de que Morena se mantenga en el poder, por lo que restringirá las libertades y la democracia.

El priísta también refirió el documento filtrado, en el cual —según lo que leyó— la legislación va a permitir el uso de acordeones que Rubén Moreira llamó ser la “marca” de Morena.

PVEM descarta ruptura con Morena: analizarán la reforma electoral antes de decidir voto en contra

La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, también fue cuestionada por la reforma electoral y descartó que vayan a votar en contra de la misma aunque no llegaran a acuerdos.

Aclaró que el PVEM presentó sus propuestas y espera que se incluyan en la reforma electoral; sin embargo, antes de adelantar su voto, analizarán y discutirán ampliamente la iniciativa.

Mencionó que falta analizar tiempos, además de que se plantean foros con especialistas y las propuestas de los otros grupos parlamentarios, ya que también forman parte de los procesos.