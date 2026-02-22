Se prevé que la próxima semana, Claudia Sheinbaum Pardo presente ante el Congreso su iniciativa de reforma electoral. Sin embargo, no todos los partidos aliados estarían dispuestos a respaldarla.

El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), adelantó en entrevista con El Universal que su bancada votará en contra de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal.

¿Por qué el PVEM votará en contra de la reforma electoral?

De acuerdo con Luis Armando Melgar, las negociaciones entre el PVEM y la Secretaría de Gobernación se rompieron debido a que las propuestas del partido no fueron consideradas en el proyecto de la reforma electoral.

Entre los puntos que el PVEM buscaba mantener se encuentran:

No modificar el esquema actual de candidaturas plurinominales

No recortar el presupuesto ni eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE)

No reducir el financiamiento público a los partidos políticos

El legislador subrayó que, aunque el PVEM es aliado de Morena, eso no significa que deba respaldar todas sus iniciativas.

“No porque seamos partidos aliados nos tenemos que someter; tenemos que ver qué es lo que le conviene a la democracia y al país para que haya reglas claras” Luis Armando Melgar, senador del PVEM

Morena, PVEM, PT (Michelle Rojas)

¿Qué propone la reforma electoral de Claudia Sheinbaum?

La iniciativa de reforma electoral de la presidenta contempla, entre otros puntos:

Reducir los costos de las elecciones en México

Eliminar o modificar las listas plurinominales definidas por las dirigencias partidistas

Facilitar el voto de mexicanos en el extranjero

El proyecto forma parte de los compromisos políticos de la nueva administración y podría generar un amplio debate legislativo en las próximas semanas.

Reforma electoral: ¿puede avanzar sin el PVEM?

Analistas advierten que la reforma electoral enfrentaría dificultades para avanzar sin el respaldo del PVEM, ya que Morena necesita los votos de sus aliados para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso.

Aunque el partido oficialista podría intentar negociar con fuerzas de oposición, especialistas consideran que ese escenario luce complejo en el actual contexto político.

La discusión de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum se perfila como uno de los temas centrales de la agenda legislativa y podría redefinir las reglas del sistema electoral mexicano.