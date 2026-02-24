En vísperas de su presentación, la exmagistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, lanzó una advertencia sobre la reforma electoral.

“Pero en momento alguno se ha hablado de la justicia electoral, y este silencio es inquietante”. Janine Otálora, ex magistrada del TEPJF

La ponencia tuvo lugar durante un seminario de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, “¿Democracia en riesgo? Hacia una Reforma Electoral" con catedráticos que mencionaron otros riesgos.

Janine Otálora advierte peligro en falta de conversación de tribunales por reforma electoral

Con base en el documento que circula de la reforma electoral, Janine Otálara expresó su preocupación ante la poca conversación de los tribunales electorales.

En el seminario de la Ibero CDMX, Janine Otálora explicó que la desaparición de un Tribunal Electoral no garantizaría la mejora de la justicia y a su vez, el tener un organismo cooptado sería un peligro.

Janine Otálora, exmagistrada del TEPJF, lanzó advertencia sobre reforma electoral (Ibero CDMX)

Al respecto, Janine Otálora advirtió que un Tribunal Electoral podría incluso anular elecciones apegadas a Derecho que lleve a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) sin que se pueda evitar.

Janine Otálora ya había mencionado este aspecto en la revista Voz y Voto, en donde explicó que es un juez electoral el que determina la aplicación de los resultados, no sólo depende del INE o autoridades electorales locales.

Agregó que el primer tema por definirse en la reforma electoral es el mantener el modelo de impartición de justicia, que a consideración de Janine Otálora, no debería abandonarse.

Magistrado del TEPJF y catedráticos advierten regresión democrática por reforma electoral

En el mismo seminario de la Ibero, participaron también el magistrado del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, quien señaló posible erosión de la confianza en la democracia con la reforma electoral.

Al respecto, planteó que la reforma electoral debería tener como eje central el recuperar la confianza en las instituciones electorales, referente a las desigualdades y otras faltas que se puedan hacer presentes.

Por su parte, la ex consejera del INAI, Josefina Román Vergara, añadió a la postura de Janine Otálora que las autoridades electorales, tanto el INE como los tribunales, deben mantener una autonomía real y transparente.