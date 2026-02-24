La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró el retraso en la presentación de su reforma electoral y adelantó parte de su contenido, destacando que se mantendrá el principio de representación proporcional, aunque con modificaciones.

Desde la conferencia “mañanera del pueblo” de este martes 24 de febrero de 2026, la mandataria explicó que la iniciativa será presentada el próximo 25 de febrero y negó que exista una ruptura con los partidos aliados.

Claudia Sheinbaum Pardo defiende la representación proporcional en reforma electoral

En medio de versiones sobre presuntas tensiones con Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados de Morena, Sheinbaum aseguró que su propuesta de la reforma electoral no elimina la representación proporcional.

Explicó que este mecanismo —que permite la representación de minorías en el Congreso— seguirá existiendo, pero bajo un nuevo esquema.

“Nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con principios que siempre hemos defendido y es importante que se sepa de toda esta campaña de una reforma que ni siquiera se ha presentado y que ya la critican, hay reconocimiento de las minorías, es decir lo que llamamos la representación proporcional existe solo que de manera diferente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta subrayó que uno de los planteamientos centrales es que quienes aspiren a un cargo de elección popular deberán buscar directamente el voto ciudadano en territorio, en lugar de acceder mediante listas partidarias.

“Quien quiere el voto popular tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto, quién quiere ser representante popular, tiene que ir a buscar el voto popular, no puede ser a partir de listas partidarias. Ese es el planteamiento que estamos haciendo, ¿cómo? ya lo presentamos mañana”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, indicó que la propuesta ya está concluida y pidió a los partidos que la llevaron al poder analizarla con responsabilidad.

Reforma electoral de Sheinbaum: puntos clave de la iniciativa

La mandataria adelantó los ejes más relevantes de la reforma electoral que enviará al Congreso:

Disminución de los costos de las elecciones y del financiamiento a partidos políticos.

Reducción de gastos en congresos locales, especialmente en entidades donde diputados perciben salarios superiores al del titular del Ejecutivo federal.

Disminución del número de regidores en municipios que actualmente cuentan con hasta 35 integrantes.

Impulso a mecanismos de democracia participativa.

Mayor fiscalización de campañas para evitar el ingreso de recursos del crimen organizado.

Sheinbaum sostuvo que la reforma reconoce la pluralidad política del país y rechazó que busque instaurar un “partido de Estado”.

“Es una propuesta que reconoce la diversidad política de México, no busca el partido de Estado como andan queriendo decir, pero también responde a la demanda de la gente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La iniciativa será presentada formalmente el próximo 25 de febrero de 2026, mientras legisladores y fuerzas políticas analizan su eventual aprobación.