Ante la alta demanda de los boletos de BTS, la presidente Claudia Sheinbaum reveló que ha pedido al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung más conciertos de la boyband del K-pop en México.

“Le escribí una carta al presidente de Corea pidiéndole que vengan más veces, todavía no recibo la respuesta, en fin que busquemos la manera que los jóvenes tengan acceso a este grupo tan popular en todo el mundo, es por los jóvenes esta solicitud diplomática.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Carta al presidente de Corea del Sur que Sheinbaum envío previo a buscar esta solicitud con Ocesa, sin embargo, la respuesta era que hasta ahora solo eran 3 fecha en concierto de BTS.

“Hablé con el responsable de Ocesa, quien es quien organiza con Alejandro Soberón, le pregunté qué posibilidad habría de más concierto porque todo el fin de semana estuvo el tema, aparte de la reventa. Me dijo que no se puede, solo hay 3 fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

No es broma. La presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota al primer ministro de Corea del Sur para solicitarle su intervención con el grupo de K-pop BTS, para que programen más fechas en México ante el futuro que se causó este fin de semana. pic.twitter.com/qveNAKVPCJ — Daniel Rosas 3.0 (@DanielRosas_) January 26, 2026

Solicitud de Sheinbaum al presidente de Corea del Sur para más conciertos de BTS en México es por los jóvenes

Ante la solicitud de Sheinbaum al presidente de Corea del Sur para más conciertos de BTS en México, la mandataria aseguró que este acto diplomático es para los jóvenes del país fans de la boyband del k-pop.

Ya que la presidenta de México, Sheinbaum precisó que los conciertos de BTS en México para verlos el 7, 9 y 10 de mayo 2026 en el Estadio GNP Seguros están dando una demanda de más de un millón de ARMY.

Sin embargo, con las 3 fechas en concierto solo hay 150 mil boletos, lo que ni es una cuarta parte de la demanda real de los jóvenes en México para ver a BTS en concierto.