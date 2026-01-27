Los boletos para los conciertos de BTS en México siguen dando tema, pues tras su escala, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez critica las prácticas abusivas.

Mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tal y como lo adelantó su titular César Iván Escalante Ruiz, ya prepara una multa para Ticketmaster de hasta 4 millones de pesos.

Ante las demandas y críticas por los boletos para los conciertos de BTS en México que ha realizado Máynez, ahora no quita el dedo del renglón sobre el tema.

Pues la multa a Ticketmaster que ya prevé la Profeco por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y con una sanción que podría alcanzar hasta 4 millones de pesos, para Máynez el castigo no es suficiente.

Luego de que Máynez asegura que “la multa que anunció el gobierno por las prácticas abusivas de las boleteras en los conciertos de BTS son apenas el 1% de lo que se llevarán”.

Incluso, Máynez dijo que Ticketmaster “pagarán la multa con gusto”, mientras que se seguirá “pisoteando los derechos de las y los consumidores”, tal y como se vio en la venta de boletos de BTS en México.

Ticketmaster se deslinda de la reventa de boletos para BTS, asegura que no se manejan precios dinámicos

La alta demanda por los boletos para los conciertos de BTS en México alcanzó los 2.1 millones de usuarios que intentaron comprar, sin embargo, la disponibilidad solo fue de 136,400 boletos para tres fechas, y por lo que Ticketmaster se deslinda de la reventa ilegal.

“Ticketmaster rechaza de manera categórica la reventa ilegal, una práctica que afecta a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos y de certeza para el público”. Ticketmaster

Ticketmaster también rechazó un vínculo con plataforma que ofrecen reventa ilegal de boletos, con ello, la empresa refrendó su compromiso con los consumidores y colaboración con las autoridades.

En este mismo marco sobre los boletos de BTS, Ticketmaster enfatizó que no se manejan precios dinámicos “ni algoritmos que modifiquen el costo de los boletos durante la venta”.

“Los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y promotor conforme a la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso de preventa y venta”. Ticketmaster