Claudia Sheinbaum reveló el 2 de febrero de 2026 que Corea del Sur ya respondió a su carta para pedir más conciertos de BTS en México.

“Sí, nos contestó que ya están en contacto con la empresa promotora, y que esperan que muy pronto se pongan en contacto. Esperemos que sean buenas noticias” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Aunque el gobierno surcoreano confirmó contacto con la promotora de BTS, HYBE, el gesto diplomático ha generado debate sobre la pertinencia de usar canales oficiales para asuntos de entretenimiento.

Tal y como se mencionó, Claudia Sheinbaum reveló que Corea del Sur ya respondió a la carta enviada en donde le hacía la petición de que el grupo de K-Pop, BTS, diera más conciertos en México.

Y es que cabe recordar que el pasado 26 de enero de 2026, Sheinbaum reveló en su conferencia matutina que envió una nota diplomática al primer ministro surcoreano Lee Jae-myung.

“Nada más contestaron que, bueno me contestó el presidente de Corea que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS, y que espera que se pongan en contacto pronto con nosotros.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En ella solicitó su apoyo para agregar fechas adicionales de BTS a México; esto después de agotar boletos rápidamente para las fechas que el grupo tiene planeadas en el país, un gesto calificado como inusual en diplomacia cultural.