El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia en Profeco por abusos en la preventa de boletos para los conciertos de BTS.

Fue a través de sus redes sociales en donde Álvarez Máynez dio a conocer su denuncia ante Profeco por los conciertos de BTS, la cual fue presentada en contra de la boletera Ticketmaster y la organizadora Ocesa.

Este viernes 23 de diciembre, luego de que las ARMY denunciaran una serie de abusos en la preventa de boletos para BTS, Jorge Álvarez Máynez anunció que tomó medidas legales al respecto tras presentar una denuncia ante Profeco contra Ticketmaster y Ocesa.

El dirigente del partido naranja compartió la primera página de este documento, en donde señala que ambas empresas atentaron contra los derechos de los consumidores.

Presentamos una nueva denuncia (en realidad, un alcance a la anterior) ante @Profeco por todas las irregularidades y abusos en la venta de boletos de @bts_bighit.



Asimismo, ponemos a disposición de la gente un instructivo y el formato de queja:

En la denuncia, Álvarez Máynez señala que las empresas incurrieron en irregularidades durante el proceso de promoción y venta de los boletos para los conciertos de BTS.

Esto debido a las miles de fallas que presentó la página de “fila virtual” de Ticketmaster, pues esta impedía que las seguidoras de la banda de K-Pop que ya estaban registrados lograran entrar.

Asimismo, se denunció que la página habría presentado fallas al momento de buscar hacer la compra de los boletos, además de que habrían cambiado los precios de los boletos en el último momento.

Ante esta situación y tras presentar su denuncia ante la Profeco, Álvarez Máynez compartió el formato de dicho documento a las ARMY, con el objetivo de que se sumen a su demanda por las miles de fallas que presentó OCESA y Ticketmaster.