El ARMY desmiente a Ticketmaster tras su respuesta por la reventa de boletos de BTS, quienes darán tres conciertos en México.

La venta de boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros ha sido todo un caos, por lo que los fans de la banda surcoreana han expresado su molestia.

ARMY desmiente a Ticketmaster tras respuesta por reventa de boletos de BTS (@Ticketmaster_Me / X)

Ticketmaster es desmentido por el ARMY tras respuesta por reventa de boletos de BTS

A través de sus redes sociales, Ticketmaster México informó que no había venta de boletos en taquilla, ni boletos físicos para BTS en México, solo por sus canales digitales.

Dicho anuncio de Ticketmaster de inmediato provocó la ira del ARMY de BTS.

Esto porque las fans de BTS publicaron videos y fotos en los que acusan que le estarían vendiendo boletos físicos en taquilla del Estadio GNP Seguros a los revendedores.

ARMY desmiente a Ticketmaster tras respuesta por reventa de boletos de BTS (Especial)

Los señalamientos del ARMY en redes de igual manera exhiben que los boletos para el concierto de K-pop ya estaban “apalabrados” para su reventa, lo que provocó que los usuarios con membresía no consiguieran entradas.

ARMY desmiente a Ticketmaster tras respuesta por reventa de boletos de BTS (Especial)

Ticketmaster también exhortó en su publicación a sus clientes para que no adquirieran entradas en sitios webs distintos al suyo o en redes sociales.

No obstante, el ARMY evidenció que ya se revenden cientos boletos de BTS con precios de 11 mil hasta 134 mil pesos en sitios como:

StubHub

Viagogo

ARMY desmiente a Ticketmaster tras respuesta por reventa de boletos de BTS (Especial)

ARMY pide a Profeco que intervenga por la reventa de boletos de BTS

Luego de que el ARMY desmintiera a Ticketmaster por la reventa de boletos para los conciertos de BTS, pidieron que Profeco intervenga en el caso.

En redes, el ARMY señaló que Ticketmaster no está cumpliendo con las condiciones de venta que se establecieron para el evento.

Donde se mencionó que el único canal de venta autorizado eran los canales digitales de Ticketmaster.