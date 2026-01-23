Polémica y enojo entre los fans, pues ahora el ARMY ha reportado 21 precios distintos por zona para los conciertos de BTS en México.

Y no solo eso, pues también durante la preventa, los fans de BTS denuncian cargos extras y precios dinámicos, pese al anuncio previo de Ocesa y Ticketmaster revelando los supuestos detalles en venta de boletos.

21 precios distintos por zona en la venta de boletos para BTS en México

Previó a que Ocesa y Ticketmaster revelaron 8 precios por zonas para los conciertos de BTS en México, los fans han reportado que durante la preventa la realidad es que se tienen disponibles 21 precios por zonas para las entradas.

Con ello, los 21 precios distintos por zona en la venta de boletos para BTS en México son:

$17,782.00 $13,330.00 $12,722.40 $12,468.20 $12,015.60 $11,214.55 $8,811.45 $8,481.50 $8,010.50 $7,162.25 $6,679.90 $6,185.10 $5,819.30 $5,442.35 $4,947.50 $4,924.05 $4,476.50 $3,123.55 $2,839.50 $1,944.30 $1,767.00

— Tickets MX (@mx_tickets) January 23, 2026

ARMY denuncia cargos extras y precios dinámicos en boletos para BTS en México

Los boletos para los conciertos de BTS en México no sólo son más por zonas, pues también los ARMY han denunciado cargos extras y precios dinámicos durante su preventa.

“Rata mentirosa, aplicando precios dinámicos y cargos extra, ¿no que los precios anunciados ya tenían cargos incluidos?” , “al final los precios cambian, si eran filas de enfrente y eso que no es tarifa dinámica?, cuando se suponía que no habría”, son algunos de los comentarios que se pueden leer entre las denuncias de los fans de BTS.

Ante ello, los fans ya han vuelto a denunciar estas acciones a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como a los revendedores de boletos para BTS.