Durante una conferencia de prensa, Clara Brugada hizo una petición para solicitar más conciertos de BTS en CDMX:

“Estamos nosotros hablando con Ocesa para que veamos si tienen más momentos para estos grupos, pues adelante. Si hay más fechas para BTS sería lo mejor, porque la ciudad tomaría con más calma este tipo de eventos internacionales” Clara Brugada

De acuerdo con la jefa de gobierno, la capital del país se está convirtiendo en un referente de eventos de talla internacional que es importante atender como se debe.

Clara Brugada (Captura de video)

Clara Brugada reconoce el valor de conciertos de BTS en CDMX

Más allá de apoyar al ARMY en México, Clara Brugada enfatizó el impacto que conciertos como los de BTS tienen en la CDMX.

En este sentido, la jefa de gobierno reconoció que este tipo de eventos internacionales adquieren carácter regional cuando ciudadanos del país se movilizan a la CDMX para algún evento en específico que beneficia a la ciudad.

Clara Brugada hizo mención, incluso, del éxito que tuvieron conciertos como los de Shakira y Bad Bunny meses atrás, subrayando la importancia de seguir atrayendo eventos a la CDMX.

A la par se dijo orgullosa de que la capital del país sea un referente cultural cada vez más solicitado para artistas como BTS.

Por lo que, según Clara Brugada, la prioridad ante la alta demanda de conciertos para el grupo de K-pop sería fomentar la apertura de más espacios aptos para grandes eventos:

“Aquí lo más importante y lo que hay que lograr es es que haya más espacios para que vengan más días este grupo que es tan demandado aquí en la CDMX” Clara Brugada

Clara Brugada recordó que en este tipo de eventos siempre impulsan una serie de operativos para garantizar la seguridad de las personas .

Desde cuidar que no haya reventa de boletos, hasta la reciente intervención de la Profeco para regular la venta y preventa de entradas.

Aspectos que dejarían en claro la importancia de que CDMX sea la cuna de los grandes eventos en vivo en el país.