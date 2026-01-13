BTS confirma tres conciertos en CDMX: fechas, boletos y sede

Al fin, el anuncio oficial de BTS con su World Tour 2026 se ha revelado, confirmando el regreso de la boyband surcoreana a México con 3 fechas en concierto para la CDMX.

Con ello, los detalles de fechas, boletos y sede para ver en concierto a RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y JungKook de BTS en CDMX hasta el momento son:

Fechas: 7, 9 y 10 de mayo 2026

Sede: Sin revelarse (se dice será el Estadio GNP Seguros)

Preventa ARMY: Inicia el 22 de enero de 2026 a través de la membresía Weverse

Precio de boletos: Aún sin costos

Pese a que aún falta el anuncio de la boletera, se prevé que la venta de boletos para los conciertos de BTS en CDMX sea a través de Ticketmaster.

Mientras que el precio de boletos podrían tener un costo de entre los 3 mil hasta los 30 mil pesos dependiendo la zona y tipo de entradas VIP con beneficios exclusivos.

BTS regresa a con gira mundial, incluye México

El esperado comeback de BTS tras el servicio militar de sus integrantes regresa con una gran gira mundial para la famosa boyband surcoreana del k-pop.

Gira mundial de BTS en la que México está incluida con 3 fechas en concierto para los ARMY´s de nuestro país.

Asimismo, BTS tendrá una agenda bastante ocupada por el mundo, pues World Tour 2026 de los surcoreanos incluye 79 presentaciones en 34 regiones con paradas en Asia, Norteamérica, Europa, Latinoamérica.

9, 11 y 12 de abril: Goyang, Corea del Sur

17 y 18 de abril: Tokio, Japón

25 y 26 de abril: Tampa, Estados Unidos

2 y 3 de mayo: El Paso, Estados Unidos

7, 9 y 10 de mayo: Ciudad de México, México

16 y 17 de mayo: Stanford, Estados Unidos

23, 24 y 27 de mayo: Las Vegas, Estados Unidos

12 y 13 de junio: Busan, Corea del Sur

26 y 27 de junio: Madrid, España

1 y 2 de julio: Bruselas, Bélgica

6 y 7 de julio: Londres, Reino Unido

11 y 12 de julio: Múnich, Alemania

17 y 18 de julio: París, Francia

Agosto

1 y 2 de agosto: East Rutherford, Estados Unidos

5 y 6 de agosto: Foxborough, Estados Unidos

10 y 11 de agosto: Baltimore, Estados Unidos

15 y 16 de agosto: Arlington, Estados Unidos

22 y 23 de agosto: Toronto, Canadá

27 y 28 de agosto: Chicago, Estados Unidos

1, 2, 5 y 6 de septiembre: Los Ángeles, Estados Unidos

2 y 3 de octubre: Bogotá, Colombia

9 y 10 de octubre: Lima, Perú

16 y 17 de octubre: Santiago, Chile

23 y 24 de octubre: Buenos Aires, Argentina

28, 30 y 31 de octubre: São Paulo, Brasil

19, 21 y 22 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán

3, 5 y 6 de diciembre: Bangkok, Tailandia

12 y 13 de diciembre: Kuala Lumpur, Malasia

17, 19, 20 y 22 de diciembre: Singapur

26 y 27 de diciembre: Yakarta, Indonesia

Asimismo, la gira de BTS con su World Tour no terminará en 2026, pues desde ya adelantaron que faltan fechas por anunciar para 2027.