BTS confirma tres conciertos en CDMX: fechas, boletos y sede

Al fin, el anuncio oficial de BTS con su World Tour 2026 se ha revelado, confirmando el regreso de la boyband surcoreana a México con 3 fechas en concierto para la CDMX.
Con ello, los detalles de fechas, boletos y sede para ver en concierto a RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y JungKook de BTS en CDMX hasta el momento son:
- Fechas: 7, 9 y 10 de mayo 2026
- Sede: Sin revelarse (se dice será el Estadio GNP Seguros)
- Preventa ARMY: Inicia el 22 de enero de 2026 a través de la membresía Weverse
- Precio de boletos: Aún sin costos
Pese a que aún falta el anuncio de la boletera, se prevé que la venta de boletos para los conciertos de BTS en CDMX sea a través de Ticketmaster.
Mientras que el precio de boletos podrían tener un costo de entre los 3 mil hasta los 30 mil pesos dependiendo la zona y tipo de entradas VIP con beneficios exclusivos.
BTS regresa a con gira mundial, incluye México
El esperado comeback de BTS tras el servicio militar de sus integrantes regresa con una gran gira mundial para la famosa boyband surcoreana del k-pop.
Gira mundial de BTS en la que México está incluida con 3 fechas en concierto para los ARMY´s de nuestro país.
Asimismo, BTS tendrá una agenda bastante ocupada por el mundo, pues World Tour 2026 de los surcoreanos incluye 79 presentaciones en 34 regiones con paradas en Asia, Norteamérica, Europa, Latinoamérica.
- 9, 11 y 12 de abril: Goyang, Corea del Sur
- 17 y 18 de abril: Tokio, Japón
- 25 y 26 de abril: Tampa, Estados Unidos
- 2 y 3 de mayo: El Paso, Estados Unidos
- 7, 9 y 10 de mayo: Ciudad de México, México
- 16 y 17 de mayo: Stanford, Estados Unidos
- 23, 24 y 27 de mayo: Las Vegas, Estados Unidos
- 12 y 13 de junio: Busan, Corea del Sur
- 26 y 27 de junio: Madrid, España
- 1 y 2 de julio: Bruselas, Bélgica
- 6 y 7 de julio: Londres, Reino Unido
- 11 y 12 de julio: Múnich, Alemania
- 17 y 18 de julio: París, Francia
- Agosto
- 1 y 2 de agosto: East Rutherford, Estados Unidos
- 5 y 6 de agosto: Foxborough, Estados Unidos
- 10 y 11 de agosto: Baltimore, Estados Unidos
- 15 y 16 de agosto: Arlington, Estados Unidos
- 22 y 23 de agosto: Toronto, Canadá
- 27 y 28 de agosto: Chicago, Estados Unidos
- 1, 2, 5 y 6 de septiembre: Los Ángeles, Estados Unidos
- 2 y 3 de octubre: Bogotá, Colombia
- 9 y 10 de octubre: Lima, Perú
- 16 y 17 de octubre: Santiago, Chile
- 23 y 24 de octubre: Buenos Aires, Argentina
- 28, 30 y 31 de octubre: São Paulo, Brasil
- 19, 21 y 22 de noviembre: Kaohsiung, Taiwán
- 3, 5 y 6 de diciembre: Bangkok, Tailandia
- 12 y 13 de diciembre: Kuala Lumpur, Malasia
- 17, 19, 20 y 22 de diciembre: Singapur
- 26 y 27 de diciembre: Yakarta, Indonesia
Asimismo, la gira de BTS con su World Tour no terminará en 2026, pues desde ya adelantaron que faltan fechas por anunciar para 2027.