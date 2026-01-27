Jorge Álvarez Máynez hará lo que esté en sus manos para Ticketmaster pague por discriminar a fans de BTS, grupo surcorearo que ofrecerá una serie de conciertos en México.

A Álvarez Máynez le molestó que Ticketmaster le haya pedido a las personas con discapacidad adquirir al menos dos boletos para los conciertos que BTS ofrecerá en México.

Además de que los boletos tenían un alto costo, el político notó que adquirirlos era imposible.

“Aparece la sección, pero no deja seleccionar boletos (marca 0 disponibles)”, escribió en la red social X, donde compartió la queja que presentó en Conapred.

Jorge Álvarez Máynez (Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

Álvarez Máynez acusa discriminación de Ticketmaster ante Conapred

Argumentando que la dinámica para comprar boletos de los conciertos que BTS ofrecerán en México era todavía más complicada para las personas con discapacidad, Álvarez Máynez pone en aprietos a Ticketmaster ante el Conapred.

En su queja presentada este 26 de enero ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Álvarez Máynez lanza acusaciones directas sobre la empresa promotora y boletera.

Respaldándose en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política, así como del 1,2,4, 9,15,43 y 55 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, expone:

“Se dirige contra personas morales particulares, por actos y omisiones presuntamente discriminatorias, consistentes en un trato diferenciado, excluyente y desproporcionado hacia personas con discapacidad” Jorge Álvarez Máynez

Asimismo, Álvarez Máynez solicitó a la Conapred investigar cómo opera Ticketmaster:

Requerir un informe a las empresas sobre: Diseño del sistema para PcD, estructura de precios y disponibilidad real de boletos PcD, así como por qué es indispensable un acompañante.

Investigar y determinar si hay discriminación indirecta.

Modificar condiciones de acceso para garantizar igualdad real.

Ordenar medidas de reparación.