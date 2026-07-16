La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, investigar si existió alguna responsabilidad del exfiscal Alejandro Gertz Manero en la entrega de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, a Estados Unidos en septiembre de 2025.

“Tiene que revisarlo la fiscal. La Fiscalía dio ayer lo que ocurrió, tal cual ocurrió y si hay alguna responsabilidad tiene que determinarlo la propia Fiscalía” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Según la FGR, en ese momento no se sabía que había sido el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada.

La presidenta Claudia Sheinbaum también señaló que el FBI pudo haber participado en el operativo de captura en México.

Sheinbaum: FGR debe aclarar responsabilidad de Gertz Manero en entrega del Jando

Claudia Sheinbaum señaló el 16 de julio de 2026 que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar si hay alguna responsabilidad de Alejandro Gertz Manero por la entrega de El Jando a Estados Unidos.

La FGR compartió que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, fue entregado a Estados Unidos junto con un grupo de líderes del narcotráfico en septiembre de 2025 porque no se sabía que era el piloto que llevó a El Mayo y a Joaquín Guzmán López a Nuevo México.

Por ello, la presidenta de México pidió a la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, investigar y determinar si existe alguna responsabilidad de Alejandro Gertz Manero en la entrega de El Jando.

Sheinbaum: FGR tiene investigar si hubo “algún problema” con la investigación de Gertz Manero

La presidenta Claudia Shienbaum señaló que la FGR tiene que determinar si existió o no algún problema con la investigación que se realizó bajo el mando de Alejandro Gertz Manero.

“Quien debe determinar si hay algún problema relacionado con la investigación que se está haciendo es la Fiscalía” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, resaltó que la FGR realizó el interrogatorio conforme al marco jurídico a El Jando que fue grabado, donde el líder criminal negó pertenecer a algún grupo delincuencial.

Además, resaltó que la FGR podría pedir acceso a las declaraciones del Jando en los interrogatorios hechos en Estados Unidos.

“Ayer mencionó la fiscalía que esta persona fue interrogada dentro del marco jurídico. Esta persona dijo no pertenecer a ningún grupo delictivo de acuerdo con lo que dice la Fiscalía y están todas las grabaciones…incluso ir a conocer una nueva declaración, hay esa posibilidad en Estados Unidos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum señala que FBI pudo haber orquestado operativo en México para la detención de el Mayo

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no se debe de perder el elemento central sobre la detención de El Mayo Zambada que es la posible participación del FBI en México para su captura.

“Más allá del tema de la persona que llevó el avión, porque si no se reorienta a la parte central que nosotros hemos planteado. El elemento central de lo que hemos planteado es si hubo participación del gobierno de los Estados Unidos en la entrega de estos dos presuntos delincuentes a Estados Unidos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De acuerdo con la presidenta, la exhibición del avión en el que llegó El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López por parte del FBI constituye al menos una contradicción.

Esto en comparación con los primeros informes del gobierno de Estados Unidos, donde se aseguró que no tuvieron ninguna participación,