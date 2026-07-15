La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que casi un año después de entregar a Estados Unidos a Mauro Alejandro Núñez Ojeda, alias “El Jando”, descubrió que se trataba del piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López al país vecino.

“En agosto de 2025 fue entregado (a Estados Unidos)… En junio de 2026… encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael N y Joaquín N de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos” FGR

De acuerdo con la FGR, “el Jando” se presentó con otro nombre y negó vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que retrasó su identificación.

La FGR aseguró el 15 de julio de 2026 que las investigaciones continúan y se preservan pruebas como grabaciones y peritajes.

FGR descubrió que “El Jando”, entregado a Estados Unidos, era piloto de El Mayo y Guzmán López (Especial)

FGR descubrió que “El Jando”, entregado a Estados Unidos, era piloto de El Mayo y Guzmán López

La FGR detalló que en junio de 2026 identificó indicios en las carpetas de investigación que confirmaron que se trataba de la misma voz y huellas dactilares vinculadas al secuestro de El Mayo Zambada.

Es decir, que las autoridades mexicanas entregaron al piloto que llevó a El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, sin saberlo, como parte de una lista de 26 líderes del narcotráfico.

El Jando había sido detenido por las autoridades mexicanas en febrero de 2025, siete meses después de haber llevado al Mayo a Estados Unidos.

FGR: El Jando jamás reveló vínculo con secuestro de El Mayo Zambada

Cuando El Jando fue entregado a Estados Unidos en agosto de 2025, habían pasado un año y un mes de haber pilotado el avión que ahora se encuentra en un Museo de Nuevo México.

La FGR justificó que además de cambiarse el nombre fue interrogado pero siempre negó vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La dependencia dijo que a pesar de que fue entregado a Estados Unidos, no se extinguen las investigaciones sobre su persona y se preservan las pruebas como grabaciones, peritajes, entrevistas y otros datos.