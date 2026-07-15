Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reveló que el Gabinete de Seguridad hizo una investigación exhaustiva de todos los delincuentes enviados a Estados Unidos, entre ellos Mauro Alberto N, alias El Jando, de quien reveló sabía que era el piloto vinculado a la extracción de El Mayo Zambada sino hasta casi un año después.

“Ya que la Fiscalía también aclare. La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad, se llevó a cabo en estricto apego de la Ley de Seguridad Nacional… participó directamente el Gabinete de Seguridad... ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas… con un análisis de riesgo… por estar en México… la decisión que toma el Consejo es por la seguridad de México…” Claudia Sheinbaum

Así reaccionó la presidenta ante el comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que reveló que se dio cuenta casi un año después de haberlo entregado a Estados Unidos que fue el piloto que llevó el avión que trasladó a El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

Sheinbaum pide a FGR explicar todo sobre el caso de El Jando

Claudia Sheinbaum dijo que la FGR deberá explicar todo sobre el hallazgo en el que reveló que El Jando fue el piloto que llevó a El Mayo a Estados Unidos.

Sobre todo porque durante el tiempo en el que se detuvo a El Jando, en febrero de 2025, aún era fiscal Alejandro Gertz Manero.

La FGR señaló que El Jando se presentó con un nombre distinto al real ante las autoridades y que siempre negó pertenecer al Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum: envío de narcos a Estados Unidos fue por riesgo para México

Claudia Sheinbaum insistió que la entrega de 92 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos se hizo con base en un análisis de riesgo de lo que significa que estuvieran en México.

Ese análisis de riesgo lo hicieron varias autoridades federales mexicanas.

La decisión del envío en tres tandas se hizo por parte del Consejo Nacional de Seguridad basado en la Ley de Seguridad Nacional.