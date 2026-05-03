La defensa de Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, rechazó que la institución religiosa sea una empresa criminal para que sus líderes cometan delitos sexuales.

La defensa alega que La Luz del Mundo ha sido objeto de un trato desigual e ilegal, ya que, para ser justos, también se debería juzgar a toda la Iglesia Católica como una empresa criminal por sus múltiples acusaciones de abuso.

“El gobierno no puede —y (presumiblemente) no sostiene— que el propósito de toda la Iglesia haya sido y sea simplemente procurar parejas sexuales para Naasón García, su padre y su abuelo [..] esto sería equivalente a acusar a la Iglesia Católica de ser una conspiración criminal de dos mil años cuyo propósito fuera procurar monaguillos como víctimas de abuso sexual Defensa de Naasón Joaquín

Encuentros sexuales fueron bajo creencias religiosas: Defensa de Naasón Joaquín

Desde el punto de vista de la defensa de Naasón Joaquín, los fiscales se excedieron al descalificar y criminalizar las prácticas de La Luz del Mundo que su comunidad acepta como espiritualmente válidas.

“No hay jurisprudencia que convierta un acto sexual entre adultos en delito solo porque una parte acepta por creer que agrada a Dios o mejora su destino espiritual” Defensa de Naasón Joaquín,

Feligreses de la congregación de la Luz del Mundo (Fernando Carranza García)

Es decir, sus abogados no niegan que los encuentros sexuales hayan ocurrido, ya que, según ellos, se realizaron, supuestamente, dentro de los parámetros y creencias religiosas de la Iglesia.

Para constatar esto, la defensa ha pedido acceso a los testimonios en los que, aseguran, mujeres adultas accedieron a tener encuentros sexuales porque creían que era una manera de estar “más cerca de Dios”.

Con esto, intentarían demostrar que los encuentros estaban basados en una fe religiosa que comparten personas adultas, y no en un mecanismo de coacción o coerción espiritual ilegal por parte de Naasón Joaquín.

Así, la defensa de Naasón intentaría enfocar el caso no como una serie de delitos sexuales, sino como un litigio sobre los límites constitucionales: hasta qué punto puede el Estado criminalizar la religión.

¿Qué sigue para Naasón Joaquín?

Una vez que estos argumentos sean presentados, los fiscales del caso tendrán la posibilidad de presentar sus argumentos en contra.

Si es necesario, la jueza Loretta Preska llamará a las partes a una audiencia y, a partir de ahí, tomará una decisión.