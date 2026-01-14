Claudia Sheinbaum aseguró que no entrará en polémica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que el exmandatario calificara como “irrelevante” al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas, la economía de Canadá, Estados Unidos y México. Pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, los que más por supuesto México también. ¿Por qué?, porque hay una intervención muy grande porque ellos tienen muchísimas plantas, no solo de autos, sino de muchísimos temas, (...) estoy convencida que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos (...) No voy a debatir en particular″ Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del miércoles 14 de enero, la presidenta de México respondió a las declaraciones de Donald Trump subrayando la interdependencia económica así como la importancia estratégica del T-MEC para las tres economías, aunque centró su mensaje principalmente en los beneficios que el acuerdo representa para Estados Unidos.

Ejemplo de interdependencia económica entre Estados Unidos y México

Como ejemplo de esta interdependencia, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó el cierre de un puente fronterizo en Ciudad Juárez a finales de 2025, provocado por productores agrícolas.

Señaló que, tras esa acción, funcionarios del Gobierno de México recibieron llamadas de empresarios estadounidenses, debido a las afectaciones que el bloqueo generó en distintas cadenas de producción del lado norteamericano.

“Empresarios estadounidenses son los que más defienden el T-MEC”, afirma Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre los dichos de Donald Trump, la presidenta enfatizó que son los propios empresarios de Estados Unidos quienes más defienden la continuidad del T-MEC, una postura que —dijo— también comparten los sectores productivos mexicanos.

Sheinbaum explicó que esta defensa al T-MEC obedece a la profunda integración productiva existente, ya que numerosas empresas estadounidenses operan plantas en México, no solo en el sector automotriz, sino también en ramas como la manufactura, la agroindustria y otros sectores estratégicos.

Por esta razón, afirmó estar convencida de que la relación comercial entre México y Estados Unidos continuará, independientemente del tono político que adopten algunos actores.

Contexto de las declaraciones de Donald Trump sobre el T-MEC

Las críticas de Donald Trump al T-MEC se realizaron durante una visita a una planta automotriz de Ford en Dearborn, Michigan, donde sostuvo que, gracias a sus políticas, diversos países estarían trasladando sus plantas de producción a Estados Unidos.

Frente a este escenario, Sheinbaum reiteró que su gobierno apostará por el diálogo, la estabilidad comercial y la defensa de la integración económica regional, sin caer en confrontaciones públicas.