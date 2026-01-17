Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se reunió con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ante la negociación del T-MEC.

La Cámara de Diputados tendría un rol clave en la revisión del T-MEC, aclaró Kenia López Rabadán, por lo que se reunió con el CCE de frente a la próxima negociación con Estados Unidos.

Kenia López Rabadán se reúne con el CCE de cara a la negociación del T-MEC (Yazmín Beancourt/SDPnoticias.com)

Kenia López Rabadán se reúne con miembros del CCE ante negociación del T-MEC

Este viernes 16 de enero, Kenia López Rabadán informó que mantuvo una reunión con miembros del CCE para dialogar sobre la importancia del T-MEC y la necesidad de cuidar este tratado.

“La revisión del tratado incide no solo en empresas, sino en salarios, empleo y desarrollo regional; por ello, su análisis debe integrar una visión económica y social, apoyada en un diálogo público-privado sólido y permanente”. Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán dijo en sus redes sociales que uno de los temas importantes que pueden incidir en la negociación del T-MEC es la reforma electoral, pues podría generar desconfianza.

Ante las posibles injerencias que pueda tener la reforma electoral en la revisión del T-MEC, Kenia López Rabadán dijo que es necesario que se pongan “reglas claras” en el proceso.

Según Kenia López Rabadán, la reforma electoral debe dar mayor certeza a las inversiones y generación de empleos, por lo que, desde semanas atrás, ha difundido su decálogo para esta iniciativa.