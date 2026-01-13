En una declaración del 13 de enero de 2026 sobre el futuro del sector automotriz y los acuerdos comerciales, Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita los productos manufacturados por México y Canadá, sus socios en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al ser cuestionado sobre cómo una eventual renegociación del tratado beneficiaría a la industria automotriz, el exmandatario fue tajante al afirmar que ni siquiera piensa en el T-MEC, ya que su prioridad es fortalecer la producción nacional.

“No necesitamos los autos fabricados en Canadá. No necesitamos los autos fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí”, declaró Trump en la planta de Ford en Detroit, al subrayar que su objetivo es que toda la cadena de producción automotriz se concentre en territorio estadounidense.

Relocalización de la industria automotriz a Estados Unidos ya está en marcha

El presidente Donald Trump sostuvo que este proceso de relocalización ya está en marcha, al asegurar que empresas provenientes de Canadá, México, Japón y Alemania están trasladando sus plantas o ampliando operaciones en Estados Unidos.

Asimismo, afirmó que las automotrices estadounidenses atraviesan un momento de prosperidad, a diferencia de periodos anteriores en los que —según su visión— la presión de grupos ambientalistas habría puesto en riesgo su viabilidad. Para Trump, el dinamismo actual del sector es evidente, pues “todos se están mudando aquí” para aprovechar el entorno económico del país.

Finalmente, el expresidente destacó que este fenómeno no se limita a la industria automotriz, sino que, de acuerdo con su discurso, diversos sectores industriales en Estados Unidos viven un periodo de entusiasmo y crecimiento, lo que —a su juicio— reduce la dependencia de importaciones bajo el marco del T-MEC.

Sheinbaum apuesta al diálogo ante el desinterés de Trump por el T-MEC automotriz

En medio de un escenario de tensión comercial entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó el 12 de enero su confianza en que la revisión del T-MEC será exitosa y se resolverá durante 2026, pese a las declaraciones de Donald Trump, quien ha minimizado la relevancia del acuerdo para la industria automotriz.

Sheinbaum fue enfática al señalar que su gobierno mantendrá una relación bilateral basada en la “coordinación sin subordinación”, subrayando que México tratará a Estados Unidos como un igual y que no se negociará la soberanía ni la integridad territorial del país.

La presidenta de México recordó que la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá tiene más de 40 años, por lo que consideró que se trata de un vínculo profundo y estructuralmente difícil de romper, especialmente en sectores clave como el automotriz.

México defenderá el T-MEC con inversión y diálogo

Claudia Sheinbaum reconoció que la revisión del tratado comercial no estará exenta de tensiones, pero insistió en que el T-MEC es benéfico para los tres países, en particular para la relación económica entre México y Estados Unidos.

Como parte de la estrategia para fortalecer la posición mexicana, anunció que su gobierno presentará planes para impulsar la inversión pública, privada y mixta durante 2025 y 2026.

Aunque reiteró que la vía principal será el diálogo permanente con Estados Unidos, no descartó convocar a la movilización social si fuera necesario para defender los intereses de México.