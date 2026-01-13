En el marco de los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Embajada de Estados Unidos sostuvo que impulsa la justicia laboral en México.

Según anunció Estados Unidos en un comunicado oficial, su gobierno destinó 23.4 millones de dólares para continuar apoyando la consolidación del Sistema de Justicia Laboral en México.

Este impulso surge con el objetivo de hacerle frente a las prácticas laborales injustas que podrían socavar la economía regional de ambos países, por lo que es crucial fortalecer los mecanismos de capacitación y alianzas.

Estados Unidos busca combatir las practicas que atentan contra la justicia laboral en México

Los recursos destinados, explicó Estados Unidos, están enfocados en combatir practicas anti-laborales que suprimen salarios y fomentan las desigualdades entre trabajadores.

Claudia Sheinbaum defiende T-MEC de Donald Trump (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

En seguimiento a lo anterior, los más de 23 millones de dólares apuntan a garantizar mejores condiciones laborales en territorio mexicano, apostando por aplicar medidas como:

Proteger los derechos de los trabajadores

Promover una competencia equitativa con empresas estadounidenses

Apoyo a proyectos enfocados en sectores clave donde la ley ha sido débil

Añadió que la vulneración de las condiciones mencionadas atenta contra los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México de promover la prosperidad y mejores condiciones laborales en Norteamérica.