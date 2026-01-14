El presidente Donald Trump visitó una fábrica de Ford en Dearborn en Michigan y levantó su dedo medio contra un trabajador que lo insultó.

Donald Trump recibió la crítica entre gritos del trabajador perteneciente al Trabajadores Unidos del Automóvil (UAW, por sus siglas en inglés) por lo que la Casa Blanca creyó “apropiada” su reacción.

Donald Trump acciona con gesto obsceno ante insultos de un trabajador de Ford

El 13 de enero, Donald Trump acudió a las instalaciones de Ford F-150 en Dearborn, Michigan acompañado del nieto de Henry Ford, pero un trabajador lo recibió con insultos.

Durante su recorrido por la fábrica, un trabajador perteneciente al sindicato de Trabajadores Unidos del Automóvil (UAW por sus siglas en inglés) recibió al presidente con el grito de “protector de pedófilos”, lo que llevó a su señal obscena.

Los videos que mostraron a Donald Trump levantando el dedo medio contra el trabajador de Ford, también evidenciaron que este pronunció “jodete” en más de una ocasión.

🇺🇸 | El empleado de Ford que abucheó al presidente Donald Trump, provocando que Trump levantara su dedo medio y pareciera gritar "jódete" después de que el trabajador lo acusara de ser un "protector de los pedófilos", ha sido suspendido de la planta Ford. pic.twitter.com/RYAlfjKU1H — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 14, 2026

Según el trabajador llamado TJ Sabula, su insulto contra el presidente de Estados Unidos se debió a su vínculo y acciones con el caso de Jeffrey Epstein.

Por otra parte, Sabula compartió a The Washington Post que tras las acciones contra el presidente que enseguida se viralizaron, lo suspendieron de su trabajo en Ford argumentando una “investigación”.

Sin embargo, se dice sin arrepentimiento además de que cree se le presentó la oportunidad y aprovechó lo que el destino le brindó.

La Casa Blanca respalda el gesto obsceno de Donald Trump ante el insulto en Ford

La señal obscena que Donald Trump hizo contra el trabajador de Ford que lo llamó “pedófilo” fue respaldada por la Casa Blanca bajo el argumento de que fueron “blasfemias”.

Donald Trump visita fábrica de Ford con Bill Ford, nieto de Henry Ford. (Evan Vucci/AP / AP)

En declaración de Steven Cheung, el director de comunicación de la Casa Blanca, lo que el presidente de Estados Unidos hizo con su dedo medio fue “apropiada e inequívoca”.

Asimismo, calificó que el actuar del trabajador de Ford fue en “ataque de ira total” con gritos de “blasfemias”.