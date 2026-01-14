De acuerdo con la postura de expertos, advierten que el T-MEC estaría en riesgo de llegar a su fin por negociaciones bilaterales.

En entrevista para Leonardo Curzio en Radio Fórmula, Luis Miguel González, director editorial de El Economista, manifestó que los análisis apuntarían a que el T-MEC estaría por finalizar pese a intentos de renegociación.

Advierten riesgo de fin del T-MEC por negociaciones bilaterales. De acuerdo con la información, será este miércoles 14 de enero cuando Mark Carney sostenga sus primeras reuniones con autoridades de China, en un viaje que se espera sea de al menos tres días donde Canadá buscará otras opciones comerciales al T-MEC.

Mark Carney arribará las primeras horas del 14 de enero a China, en donde tiene previsto reunirse con el presidente Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang y otros altos dirigentes políticos y empresariales de este país en medio de la negociación del T-MEC con México y Estados Unidos.