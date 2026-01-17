La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió el sábado 17 de enero de 2026 con 8 economistas al interior de Palacio Nacional, con el objetivo de analizar la agenda de crecimiento en México.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum señaló que el país avanza con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social en beneficio de las y los mexicanos.

Los 8 economistas que asistieron a estar reunión con Claudia Sheinbaum para abordar la fortaleza económica de México, fueron:

Gabriela Dutrénit Bielous Gerardo Esquivel Hernández Lorena Rodríguez León Mariana Rangel Padilla Juan Carlos Moreno Brid Héctor Villarreal Páez Fausto Hernández Trillo Ana María Aguilar Argáez

Al encuentro al interior de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum contó con la presencia de los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, así como Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

Otros nombres que destacaron como parte de la agenda de crecimiento fueron, fueron los secretarios:

Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora

Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán

