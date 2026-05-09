La segunda fecha en concierto de la banda surcoreana de k- pop, BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX del 9 y 10 de mayo.

Así que ARMY, prepárate que tenemos ya los detalles de setlist y telonero para el concierto de BTS en Estadio GNP Seguros:

Check VIP: 10:00 am - 3:45 pm

Compra VIP de merch: 10:00 am

Puertas VIP: 3:00 pm

Soundcheck VIP: 4:00 pm

Puertas Generales: 4:30 pm

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de BTS en Estadio GNP Seguros (Ocesa KPOP)

Posible setlist para BTS en el Estadio GNP Seguros del 9 y 10 de mayo

BTS con RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y JungKook se presentan en su segunda fecha este 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros con su gira ​​World Tour 2026.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros sean los siguientes: