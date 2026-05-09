La segunda fecha en concierto de la banda surcoreana de k- pop, BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX del 9 y 10 de mayo.

Así que ARMY, prepárate que tenemos ya los detalles de setlist y telonero para el concierto de BTS en Estadio GNP Seguros:

  • Check VIP: 10:00 am - 3:45 pm
  • Compra VIP de merch: 10:00 am
  • Puertas VIP: 3:00 pm
  • Soundcheck VIP: 4:00 pm
  • Puertas Generales: 4:30 pm
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche
Concierto de BTS en Estadio GNP Seguros
Concierto de BTS en Estadio GNP Seguros (Ocesa KPOP)

Posible setlist para BTS en el Estadio GNP Seguros del 9 y 10 de mayo

BTS con RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y JungKook se presentan en su segunda fecha este 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros con su gira ​​World Tour 2026.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros sean los siguientes:

  1. Hooligan
  2. Aliens
  3. Run BTS
  4. They don’t know ‘bout us
  5. Like Animals
  6. FAKE LOVE
  7. Interlude
  8. SWIM
  9. Interlude
  10. Merry Go Round
  11. 2.0
  12. NORMAL
  13. Not Today
  14. MIC Drop
  15. FYA
  16. Fire
  17. Body to Body
  18. IDOL
  19. Come Over
  20. Butter
  21. Dynamite
  22. Dionysus
  23. Best of Me
  24. Please
  25. Into the Sun