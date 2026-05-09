La segunda fecha en concierto de la banda surcoreana de k- pop, BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX del 9 y 10 de mayo.
Así que ARMY, prepárate que tenemos ya los detalles de setlist y telonero para el concierto de BTS en Estadio GNP Seguros:
- Check VIP: 10:00 am - 3:45 pm
- Compra VIP de merch: 10:00 am
- Puertas VIP: 3:00 pm
- Soundcheck VIP: 4:00 pm
- Puertas Generales: 4:30 pm
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para BTS en el Estadio GNP Seguros del 9 y 10 de mayo
BTS con RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y JungKook se presentan en su segunda fecha este 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros con su gira World Tour 2026.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros sean los siguientes:
- Hooligan
- Aliens
- Run BTS
- They don’t know ‘bout us
- Like Animals
- FAKE LOVE
- Interlude
- SWIM
- Interlude
- Merry Go Round
- 2.0
- NORMAL
- Not Today
- MIC Drop
- FYA
- Fire
- Body to Body
- IDOL
- Come Over
- Butter
- Dynamite
- Dionysus
- Best of Me
- Please
- Into the Sun