La IMG Academy está en medio de un escándalo, luego de ser multada con un 1.7 millones de dólares por admitir a hijos de narcotraficantes mexicanos en su matrícula.

La noticia destaca porque la IMG Academy es una de las instituciones educativas más caras de Estados Unidos, superando a la misma Harvard en ese aspecto.

IMG Academy recibe multa del gobierno de Estados Unidos por aceptar hijos del narcotráfico mexicano (IMG Academy)

¿Cuánto cuesta estudiar en IMG Academy?

La anualidad en la IMG Academy varia dependiendo el tipo de sistema elegido, así como la especialidad y programa. La más barata es de 75 mil dólares (1.2 mdp), mientras que la más cara es de 100 mil dólares (1.7 mdp).

Las anualidades más bajas son en un sistema “por día”, donde los alumnos van a la escuela de “entrada por salida”, solo asisten a clases o a los entrenamientos deportivos y después regresan a sus casas diario.

Las anualidades más bajas incluyen el sistema de “internado”, que es donde los alumnos hacen uso de los cuartos que la misma institución dispone para ellos dentro del campus.

En este último, además de la inscripción y alojamiento, se incluyen comidas y uso del resto de instalaciones de la institución.

Sin embargo, en ninguna de las dos anualidades se incluyen los gastos extra, como sería el uso de lavandería, seguro estudiantil, actividades culturales, impuestos y aumentos por cambios en los dormitorios.

Es decir, un alumno puede pedir un dormitorio más grande y equipado, pero este tendrá un costo extra que se sumará a la anualidad.

Incluyendo todo lo anterior, el gasto oscilaría entre los 90 mil dólares (1.5 mdp), en anualidad por día, a 120 mil dólares (2 mdp) en anualidad de internado.

IMG Academy recibe multa del gobierno de Estados Unidos por aceptar hijos del narcotráfico mexicano (IMG Academy)

La IMG Academy es más cara que Harvard

La IMG Academy es conocida por ser una de las escuelas más caras de Estados Unidos; de acuerdo con análisis recientes de dicho país, es incluso más cara que Harvard, una de las universidades más prestigiosas.

En Harvard, la matricula promedio es de 57 mil dólares (978 mil pesos) en el sistema por día, sin alojamiento, comidas o gastos extras.

Si se suman todos los extras, se estima que un alumno gasta alrededor de 90 mil dólares (1.5 mdp) al año en la universidad, esto en su tarifa más alta.

Obviamente esto puede variar tanto a la alza como a la baja, dependiendo del programa en el que se inscriba el alumno, así como facilidades y descuentos que da la institución en general.