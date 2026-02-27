El Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, informó que se lanzó una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de los hermanos García Arzate acusados de narcotráfico.

“La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. anunció que ofrece hasta 5 millones de dólares a cada uno, por información que conduzca al arresto o la condena de La Rana, de 42 años, originario de Culiacán, Sinaloa, México, y su hermano, Alfonso Arzate-García, también conocido como “Aquiles” Departamento de Justicia de Estados Unidos

De acuerdo con lo informado por la autoridad, los sujetos están ligados al grupo criminal del Cártel de Sinaloa, por lo que por cada uno se ofrece un monto de 5 mdd.

Sobre los hermanos Arzate García, las autoridades de Estados Unidos han dicho que se tratan de “narcoterroristas” que han inundado a “las comunidades con veneno, violencia y miedo”.

Recompensa por René Arzate García (@TheJusticeDept/X)

Datos señalan que los hermanos Arzate García fungen como operadores de la facción de La Mayiza dentro del Cártel de Sinaloa, es decir que están en disputa con el bando de Los Chapitos.

Sobre las recompensas, el Departamento de Justicia resaltó que se ofrecen en coordinación con la División de Campo de San Diego de la DEA y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California.

Estados Unidos acusa a los hermanos Arzate García de diversos delitos

Al informar sobre la recompensa de 10 millones de dólares por los hermanos Arzate García, el Departamento de Justicia de Estados Unidos resaltó que ambos son señalados de diversos delitos.

A René Arzate García, alias La Rana, se le investiga por ser jefe de plaza de Tijuana y encabezas actividades narcoterrorismo y apoyo con el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.

“René Arzate García dirige las operaciones de narcotráfico del cártel en Tijuana y municipios aledaños, y participa en la importación a Estados Unidos de grandes cantidades de drogas ilícitas, como fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana” Departamento de Justicia de Estados Unidos

Sin embargo, la autoridad resalta que La Rana también es seguido debido a que participa en operaciones de extrema violencia y represión, como “secuestros y ejecuciones para el Cártel de Sinaloa”.

Además, se afirma que habría participado en el blanqueamiento millones de dólares provenientes del narcotráfico, así como en actos de corrupción de las fuerzas del orden, funcionarios públicos mexicanos y extorsión a negocios.

En cuanto a Alfonso Arzate García, alias Aquiles, el Departamento de Justicia se limitó a señalar que también participa en las acciones criminales que lidera su hermano como lugarteniente en la ciudad de Tijuana.